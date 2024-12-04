Καθόλου καλά δεν πηγαίνει η Μάντσεστερ Σίτι το τελευταίο διάστημα, με τη μια γκέλα να διαδέχεται την άλλη.

Απόψε στις 21:30 η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα θα αντιμετωπίσει τη Νότιγχαμ Φόρεστ και προφανώς θέλει απεγνωσμένα τη νίκη. Ο Καταλανός τεχνικός μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα και απάντησε στην ερώτηση γιατί έδειξε τα έξι δάχτυλα στο ματς με τη Λίβερπουλ και αν αυτό μοιάζει με την κίνηση του Ζοσέ Μουρίνιο λίγο πριν φύγει από τη Γιουνάιτεντ.

«Ελπίζω να μη γίνει το ίδιο και στην περίπτωσή μου αν και εγώ έχω κερδίσει έξι τίτλους Premier League ενώ ο Ζοσέ πήρε τρεις. Η χειρονομία με τα έξι δάχτυλα ήταν για να αισθανθούν οι φανς της Μάντσεστερ Σίτι ότι είμαστε πολύ καλύτερα από ότι νομίζει ο κόσμος.

Αυτά που έχουμε καταφέρει είναι εξωπραγματικά και σε ένα μέρος που είναι εκπληκτικό για πολλούς λόγους, το Άνφιλντ, ήθελα να αποδείξω πως είμαστε ένας εκπληκτικός σύλλογος», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Δεν ήμουν ποτέ ψύχραιμος. Ξέρετε γιατί ήμουν ψύχραιμος. Επειδή νικούσα, επειδή νικούσαμε. Οι άνθρωποι που νικούν είναι τόσο ψύχραιμοι, τόσο όμορφοι, τόσο ωραίοι. Όταν δεν νικάς είναι τελείως το αντίθετο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.