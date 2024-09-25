Παναθηναϊκός: Αποκάλυψη Χουάντσο για το μέλλον του

Το συμβόλαιο του Ισπανού άσου με το «τριφύλλι» λήγει το καλοκαίρι του 2025, και ο Χουάντσο έχει ξεκαθαρίσει την επιθυμία του να παραμείνει στον Παναθηναϊκό και μετά από αυτή την ημερομηνία.

«Είπα και την προηγούμενη χρονιά ότι έχω ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο. Πάντα έλεγα ότι θέλω να παίξω κι αυτή την χρονιά στον Παναθηναϊκό και να προσπαθήσω για το back to back» δήλωσε.

Πηγή: skai.gr

