Super League 2: Αλλαγή στο πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Σε μία αλλαγή στο πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής προέβη η Διοργανώτρια του πρωταθλήματος της Super League 2.

Όπως έγινε γνωστό η τροποποίηση αφορά τον Νότιο Όμιλο και συγκεκριμένα την αναμέτρηση Καλαμάτα-Παναργειακός. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 30/09/2024 στο Δημοτικό Στάδιο Παραλίας στις 16:30 αντί για τις 17:30 όπως είχε αρχικά προγραμματισθεί.

Όπως έχει κάνει γνωστό η διοργανώτρια, οι πολυάριθμες τροποποιήσεις που έχουν προκύψει στο πρόγραμμα της Super League 2 έχουν να κάνουν με τις ανάγκες του τηλεοπτικού παρόχου, ΣΚΑΙ, που έχει τα δικαιώματα του νέου πρωταθλήματος.

Η ανακοίνωση της διοργανώτριας:

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο αγώνας Καλαμάτα-Παναργειακός (Β’ ΟΜΙΛΟΣ) της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος SUPER LEAGUE 2 2024-25, θα διεξαχθεί την Δευτέρα 30/09/2024 στις 16:30 αντί στις 17:30 όπως αρχικά είχε προγραμματισθεί.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.