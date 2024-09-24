Η Ρεάλ Μαδρίτης θα πληρώνει 300.000 ευρώ για κάθε γκολ του Έντρικ

Πολύ ακριβά φαίνεται πως θα στοιχίσει στη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Φλορεντίνο Πέρεθ η μεταγραφή του Έντρικ.

Ο Βραζιλιάνος πέτυχε το πρώτο του τέρμα με τη φανέλα της «Βασίλισσας» απέναντι στην Στουτγκάρδη για την πρώτη αγωνιστικής της league phase του Champions League και με την ευκαιρία ήρθαν στο φως της δημοσιότητας τα οικονομικά δεδομένα της συμφωνίας για τη μετακίνησή του.

Μέχρι και τα 72 εκατομμύρια ευρώ μπορεί να φτάσει αρχικά το deal των δύο πλευρών. 35 «χαρτιά» δόθηκαν καθαρά στους Βραζιλιάνους, 25 εκατομμύρια θα δοθούν σε βάθος χρόνου και άλλα 20 εκατομμύρια ευρώ έχουν να κάνουν με τους φόρους.

Υπάρχουν βέβαια και οι ρήτρες που έχουν τοποθετηθεί και έχουν να κάνουν με τις επιδόσεις του Έντρικ σε γκολ και ασίστ. Για κάθε τέρμα που θα πετυχαίνει ο 18χρονος θαυματουργός επιθετικός η 15 φορές Πρωταθλήτρια Ευρώπης θα πληρώνει 300.000 ευρώ! Ήτοι στα πέντε τέρματα θα βγαίνει από τα ταμεία της 1,5 εκατομμύριο και το συγκεκριμένο μπόνους θα σταματήσει στα 60 εκατομμύρια ευρώ, όταν ο Έντρικ δηλαδή φτάσει στα 200 γκολ.

Πηγή: skai.gr

