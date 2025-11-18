Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τη Δευτέρα την προετοιμασία του για τη δύσκολη, εκτός έδρας αναμέτρηση της Κυριακής, με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League (23/11).

Φυσικά ο Ράφα Μπενίτεθ, εκτός από τους τραυματίες, δεν έχει στη διάθεσή του και τους διεθνείς ποδοσφαιριστές που ενίσχυσαν και σε αυτή τη διακοπή της εθνικές τους ομάδες. Ωστόσο, υπήρξε και ένα ευχάριστο νέο.

Ο λόγος για τον Φακούντο Πελίστρι. Ο βραχύσωμος εξτρέμ του «τριφυλλιού», παρότι ταλαιπωρούνταν από τα τέλη Αυγούστου από έναν τραυματισμό, κλήθηκε από τον Μαρσέλο Μπιέλσα και σε αυτή τη χρονική περίοδο για τα δυο φιλικά της εθνικής Ουρουγουάης με Μεξικό και ΗΠΑ. Στο πρώτο ματς από τα δυο ο 25χρονος ποδοσφαιριστής δεν αγωνίστηκε, ενώ αυτό θα συμβεί και στο δεύτερο. Και αυτό διότι όπως μεταφέρουν Μέσα της χώρας, ο έμπειρος τεχνικός της «σελέστερ» αποφάσισε, λόγω του τραυματισμού που είχε και των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν με αυτόν, να αποδεσμεύσει τον Πελίστρι από το «καμπ» της Ουρουγουάης και να του δώσει το ελεύθερο να επιστρέψει στην Αθήνα νωρίτερα του αναμενομένου.

Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός, μόλις ενημερώθηκε για την κλήση του Πελίστρι στην Ουρουγουάη, αλλά και του Σφιντέσκι στην Πολωνία, έσπευσε να αποστείλει, από έναν, πλήρη φάκελο για τον κάθε παίκτη στην εκάστοτε ομοσπονδία, με τις εξετάσεις των δυο ποδοσφαιριστών ενημερώνοντας για την κατάσταση της αποθεραπείας τους.

JUGADORES LIBERADOS 🇺🇾



Marcelo Bielsa desafectó cinco jugadores para el partido de mañana.



Facundo Pellistri y Sebastián Cáceres presentan dolencias musculares y se decidió que no sean de la partida ante Estados Unidos.



El delantero del Panathinaikos está con una sobrecarga… pic.twitter.com/cS7Xrdbyir — Rodrigo Romano (@RodrigoRomano76) November 18, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.