Χειρουργήθηκε στις ΗΠΑ ο Κίναν Έβανς - «Θα επιστρέψεις ακόμη πιο δυνατός», το μήνυμα του Ολυμπιακού

Σε επέμβαση υποβλήθηκε στις ΗΠΑ ο Κίναν Έβανς μετά τη ρήξη αχιλλείου στο αριστερό πόδι που υπέστη την Τετάρτη στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ζαλγκίρις.

Ο Αμερικανός γκαρντ, που θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, εκτιμάται πως θα μείνει εκτός δράσης για 8-10 μήνες.

Ο 29χρονος άσος επέλεξε αυτή τη φορά να χειρουργηθεί στην πατρίδα του και όχι από τον Λιθουανό γιατρό που τον είχε χειρουργήσει στους δύο προηγούμενους τραυματισμούς του, τη ρήξη αχιλλείου στο δεξί πόδι και τη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα.

«Καλή ανάρρωση Κίναν Έβανς! Θα επιστρέψεις στα παρκέ ακόμα πιο δυνατός!», ανέφερε σε μήνυμά της προς τον παίκτη η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν ήδη την αγορά για την απόκτηση γκαρντ στη θέση του.

Παρά τον τρίτο σοβαρό τραυματισμό που παθαίνει από τον Ιανουάριο του 2023, ο Κίναν Έβανς δεν το βάζει κάτω και είναι αποφασισμένος να επιστρέψει στα παρκέ. Σε μήνυμά του μετά τη νέα ατυχία που τον βρήκε ανέφερε: «Η ζωή δεν είναι δίκαιη και ποτέ δεν θα είναι. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ… Ο Θεός δεν κάνει λάθη. Δεν καταλαβαίνω το γιατί και δεν θέλω να βασανίζω τον εαυτό μου προσπαθώντας να το καταλάβω. Ελέγχω ό,τι μπορώ να ελέγξω, κι αυτή ήταν πάντα η στάση μου όταν βρίσκομαι σε μια τέτοια θέση. Ώρα να σκύψω το κεφάλι και να επιστρέψω στη δουλειά. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη και τα μηνύματα».



Ο Κίναν Έβανς υποβλήθηκε σήμερα (18/11) στις ΗΠΑ σε χειρουργική επέμβαση ρήξης του αριστερού αχίλλειου τένοντα.



Καλή ανάρρωση @K3vans12 ! Θα επιστρέψεις στα παρκέ ακόμα πιο δυνατός! 🙏🏽❤️



Keenan Evans underwent surgery today (18/11) in the United States… pic.twitter.com/4wBptAMBov — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 18, 2025

