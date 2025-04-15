Καντσελιέρι: «Η σημαντικότερη στιγμή της καριέρας μου, ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα»

Τις σκέψεις του αναφορικά με τον πρώτο τελικό του Fiba Europe Cup κόντρα στην Μπιλμπάο ανέλυσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Μάσιμο Καντσελιέρι.

Συγκεκριμένα, ο Ιταλός τεχνικός έδωσε το δικό του «στίγμα» για την αναμέτρηση στην Ισπανία, τονίζοντας πως πρόκειται για τη σημαντικότερη στιγμή της καριέρας του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μάσιμο Καντσελιέρι κατά την αναχώρηση του ΠΑΟΚ για την Ισπανία

«Εδώ που έχουμε φτάσει πρέπει να το διασκεδάσουμε, αυτό είναι η μία πλευρά. Η δεύτερη είναι ότι φτάσαμε ως εδώ γιατί το αξίζουμε οπότε χρησιμοποιώντας και τα δύο δεδομένα, θα είναι πιο εύκολη η αντιμετώπισή μας από εδώ και πέρα».

Αν νιώθει ότι με την φετινή πορεία και την παρουσία στον τελικό... ξύπνησε έναν κοιμώμενο γίγαντα:

«Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο, ίσως είναι υπερβολικό. Είμαι έναν χρόνο στην ομάδα, ο γίγαντας είναι ο ΠΑΟΚ και όλοι είμαστε κάτω από αυτόν. Δεν τίθεται θέμα σύγκρισης, ο σύλλογος είναι πάνω απ' όλα».

Για το παιχνίδι:

«Το ότι είναι ένα ζευγάρι που θα πάει κατοχή-κατοχή είναι κάτι που το αντιμετωπίσαμε σε όλα τα διπλά παιχνίδια που έχουμε δώσει, ιδίως στα ματς με τη Σολέ, δεν είναι κάτι καινούριο και ισχύει και για τις δύο ομάδες. Θέλω να τονίσω ότι πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας, δεν χρειάζεται να προσαρμοστούμε απόλυτα στις συνθήκες, θα κάνουμε το παιχνίδι μας».

Αν είναι η σημαντικότερη στιγμή της καριέρας του:

«Ξεκάθαρα είναι η πιο σημαντική στιγμή της καριέρας μου, μέχρι το επόμενο ματς».

