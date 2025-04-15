Νέα δεδομένα, με αρνητική… χροιά, βάζει στο τραπέζι η «O Jogo», αναφορικά με την παραχώρηση του Γιώργου Βαγιαννίδη από τον Παναθηναϊκό στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της πορτογαλικής εφημερίδας, το «τριφύλλι» έχει μια «σύνθετη» απαίτηση για να συναινέσει στην μεταγραφή του 23χρονου δεξιού μπακ.

Απαίτηση η οποία λέει αφενός ότι θέλει να καρπωθεί το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων ευρώ για τον Βαγιαννίδη, αφετέρου ζητάει από τα «λιοντάρια» να πληρώσουν εκείνα τα τρία εκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχούν στο ποσοστό μεταπώλησης ύψους 38% το οποίο διατηρεί η Ίντερ!

Με το συνολικό κόστος για τον διεθνή Έλληνα αμυντικό να φτάνει έτσι τα 11 εκατομμύρια ευρώ, που υπερβαίνουν όμως τα οικονομικά όρια της Σπόρτινγκ...

«Η Σπόρτινγκ δεν προτίθεται να πληρώσει αυτά τα χρήματα για τον ποδοσφαιριστή και βάζει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι ένα ποσό μεταξύ 8-9 εκατομμύρια ευρώ. Είναι απίθανο να φτάσει στα 11 εκατομμύρια. Έλληνα διεθνή, πρόταση που απέρριψαν αμέσως οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού. Αργότερα, οι πρασινόλευκοι επέστρεψαν και κατέθεσαν πρόταση έξι εκατομμυρίων ευρώ, συν δύο εκατομμυρίων ευρώ σε μεταβλητές, κάτι που επίσης δεν άρεσε στον ελληνικό σύλλογο», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.

