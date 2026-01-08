Η είδηση ότι ο Τζέιμς Πενράις βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα της Ρέιντζερς έχει κάνει εδώ και καιρό την εμφάνισή της στα Μέσα της Σκωτίας!
Ωστόσο, η «Daily Mail» το... πάει ένα βήμα παρακάτω, γράφοντας ότι η ΑΕΚ απέρριψε πρόταση που πλησίασε τα 3,5 εκατ. ευρώ από τη Ρέιντζερς για τον 27χρονο μπακ, ενώ στο δημοσίευμά της γίνεται επίσης λόγος για έντονο ενδιαφέρον από Μπεσίκτας και Τράμπζονσπορ.
Ο Πένραϊς εντάχθηκε στην ΑΕΚ το περασμένο καλοκαίρι, όταν άφησε την Σκωτία και την Χαρτς, έχοντας αγωνιστεί ήδη σε 24 παιχνίδια υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς.
