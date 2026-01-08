Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Daily Μail: «Η ΑΕΚ απέρριψε πρόταση κοντά στα 3,5 εκατ. ευρώ της Ρέιντζερς για Πενράις»

Η Daily Mail αναφέρει σε δημοσίευμά της ότι η ΑΕΚ απέρριψε πρόταση που έφτασε κοντά στα 3,5 εκατ. ευρώ από τη Ρέιντζερς, για τον Τζέιμς Πενράις

ΑΕΚ

Η είδηση ότι ο Τζέιμς Πενράις βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα της Ρέιντζερς έχει κάνει εδώ και καιρό την εμφάνισή της στα Μέσα της Σκωτίας!

Ωστόσο, η «Daily Mail» το... πάει ένα βήμα παρακάτω, γράφοντας ότι η ΑΕΚ απέρριψε πρόταση που πλησίασε τα 3,5 εκατ. ευρώ από τη Ρέιντζερς για τον 27χρονο μπακ, ενώ στο δημοσίευμά της γίνεται επίσης λόγος για έντονο ενδιαφέρον από Μπεσίκτας και Τράμπζονσπορ.

Ο Πένραϊς εντάχθηκε στην ΑΕΚ το περασμένο καλοκαίρι, όταν άφησε την Σκωτία και την Χαρτς, έχοντας αγωνιστεί ήδη σε 24 παιχνίδια υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΑΕΚ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark