Η είδηση ότι ο Τζέιμς Πενράις βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα της Ρέιντζερς έχει κάνει εδώ και καιρό την εμφάνισή της στα Μέσα της Σκωτίας!



Ωστόσο, η «Daily Mail» το... πάει ένα βήμα παρακάτω, γράφοντας ότι η ΑΕΚ απέρριψε πρόταση που πλησίασε τα 3,5 εκατ. ευρώ από τη Ρέιντζερς για τον 27χρονο μπακ, ενώ στο δημοσίευμά της γίνεται επίσης λόγος για έντονο ενδιαφέρον από Μπεσίκτας και Τράμπζονσπορ.

Ο Πένραϊς εντάχθηκε στην ΑΕΚ το περασμένο καλοκαίρι, όταν άφησε την Σκωτία και την Χαρτς, έχοντας αγωνιστεί ήδη σε 24 παιχνίδια υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς.

