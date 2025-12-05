Παναθηναϊκός AKTOR-Βαλένθια: Για να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί οι «πράσινοι»

Επιστροφή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις μετά από μία μικρή διακοπή για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται στο «Telekom Center Athens» τη Βαλένθια για τη 14η αγωνιστική της Euroleague, θέλοντας να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της στη διοργάνωση (21:15, NovaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6).

Οι «πράσινοι» διανύουν το καλύτερό τους διάστημα στη φετινή σεζόν, προερχόμενοι από τέσσερις συνεχόμενες μεγάλες νίκες κόντρα σε Παρί, Ρεάλ Μαδρίτης, Dubai BC και Παρτίζαν. Μετά από αυτά τα ροζ φύλλα, έχουν φτάσει στο 9-4 ρεκόρ, μπαίνοντας για τα καλά στη μάχη της κορυφής. Πολύ σημαντικό ρόλο στην αγωνιστική άνοδο της ομάδας έπαιξε η έλευση του Κένεθ Φαρίντ, ωστόσο πολλοί παίκτες πέρα από τον Αμερικανό σέντερ έχουν κάνει μεγάλο step up τις τελευταίες εβδομάδες.

Πλέον, ο Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει αυτό το καλό σερί με ένα ακόμη εντός έδρας παιχνίδι. Αντίπαλος του «τριφυλλιού», πέρα από τη Βαλένθια, είναι πάντως και τα προβλήματα τραυματισμών, καθώς ο Αταμάν επιβεβαίωσε ότι οι Όσμαν και Χολμς δεν θα βρίσκονται στη 12άδα, όπως επίσης και ο Σαμοντούροφ που μένει εκτός. Το θετικό είναι ότι οι Γκραντ, Τολιόπουλος και Γιούρτσεβεν είναι έτοιμοι για την αναμέτρηση.

Από την άλλη πλευρά, η Βαλένθια επέστρεψε φέτος στη Euroleague μετά από... διάλειμμα μίας σεζόν, και αποτελεί μέχρι στιγμής ευχάριστη έκπληξη στη διοργάνωση. Η ισπανική ομάδα έχει ρεκόρ 8-5 και δίνει μεγάλη μάχη για μία θέση στα playoffs, προερχόμενη μάλιστα από δύο συνεχόμενες νίκες κόντρα σε Ερυθρό Αστέρα και Μπάγερν Μονάχου. Το καλό νέο για τον Παναθηναϊκό είναι ότι μακριά από την έδρα της έχει μόλις 2 νίκες σε 6 αγώνες, κόντρα σε Αρμάνι και Βιλερμπάν.

Όπως και να 'χει, η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ είναι πολύ επικίνδυνος αντίπαλος, ειδικά αν καταφέρει να πάει το παιχνίδι στον ρυθμό της. Η Βαλένθια αρέσκεται να παίζει σε υψηλό τέμπο και σκορ, κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να επιτρέψει το «τριφύλλι», το οποίο μερικές φορές παρασύρεται στον ρυθμό του αντιπάλου όταν δεν έχει την απαραίτητη ένταση στο παιχνίδι του. Για τους Ισπανούς, δεν θα αγωνιστούν οι Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι και Μπράξτον Κι.

Το παιχνίδι ορίστηκαν να διευθύνουν οι Ίλια Μπελόσεβιτς (Σερβία), Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία) και Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία).

