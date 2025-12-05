Η Μονακό έζησε μια από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της ιστορίας της στη Euroleague, καθώς επικράτησε της Παρί με 125-104 στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής, σημειώνοντας την κορυφαία επίδοση πόντων σε παιχνίδι χωρίς παράταση!

Οι Μονεγάσκοι ήταν καταιγιστικοί από το ξεκίνημα: 35 πόντοι στο πρώτο δεκάλεπτο, 23 στο δεύτερο, 33 στο τρίτο και 34 στο τελευταίο, με την ομάδα να δείχνει ασταμάτητη σε κάθε φάση του αγώνα. Τα ποσοστά ευστοχίας ήταν εντυπωσιακά, με υψηλά νούμερα σε δίποντα, τρίποντα και βολές, ενώ η δημιουργία έφτασε σε επίπεδα-ρεκόρ με 29 ασίστ.

Μέχρι σήμερα, το καλύτερο ρεκόρ σε αγώνα χωρίς παράταση ανήκε στον Παναθηναϊκό (123 πόντοι απέναντι στη Ροάν το 2007) και στη Μακάμπι (123 πόντοι κόντρα στη Σκαβολίνι το 2004). Η Μονακό όχι μόνο ξεπέρασε αυτά τα ιστορικά επιτεύγματα, αλλά λίγο έλειψε να απειλήσει και το απόλυτο ρεκόρ των 130 πόντων της Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Αναντολού Εφές το 2024, σε παιχνίδι που κρίθηκε ύστερα από τέσσερις παρατάσεις.

Η εμφάνιση αυτή καταγράφεται πλέον ως ορόσημο για τη Μονακό, που έδειξε ότι μπορεί να γράψει νέα σελίδα στην ιστορία της διοργάνωσης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.