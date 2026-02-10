Σε απολογία ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού οργάνου της Λίγκας για τις αναμετρήσεις με Παναθηναϊκό (20ή αγωνιστική) στο «Γ. Καραϊσκάκης» και Asteras AKTOR (17η αγωνιστική) στο «Θ. Κολοκοτρώνης» κλήθηκε ο Ολυμπιακός.

Παράλληλα, στο… σκαμνί θα βρεθεί και ο Ντάνιελ Ποντένσε (που έχει κληθεί και από τη ΔΕΑΒ), καθώς είχε ασκηθεί εις βάρος του δίωξη από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα για τη ρίψη ομπρέλα προς την κερκίδα στο ματς με την ΑΕΚ στην Allwyn Arena.

Επιπλέον, ο αναλυτής της ΑΕΚ, Ηλίας Κυριακίδης, θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τη συμπεριφορά του στο ματς με τον Πανσερραϊκό.

Η ανακοίνωση:

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη, 12-02-2026 και ώρα 13:30, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (17η αγωνιστική): «Βάσει των αναφερομένων στο από 4/2/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 4/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 5/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 7443/26/281797 από 5/2/2026 Έκθεση της Αστυνομίας», στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ASTERAS AKTOR - ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

2/ ΠΑΕ ΑΕΚ, Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ (Αναλυτής): «Βάσει των αναφερομένων στο από 8/2/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 8/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 5037/26/313462 από 10/2/2026 Έκθεση της Αστυνομίας», στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 11 παρ. 1, 7, 8, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’, 2 α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ.

3/ ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET: «Βάσει των αναφερομένων στο από 7/2/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 7/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 5430/26/303342 από 9/2/2026 Έκθεση της Αστυνομίας», στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET – ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, του Π.Κ. της ΕΠΟ.

4/ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (20ή αγωνιστική): «Βάσει των αναφερομένων στο από 8/2/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και στην από 8/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα», στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’, γ’, 2 περ. α’ i) του Π.Κ. της ΕΠΟ.

5/ ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ: «Βάσει των αναφερομένων στο από 7/2/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 7/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 5430/26/303342 από 9/2/2026 Έκθεση της Αστυνομίας», στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET – ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ.

6/ ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: «Βάσει των αναφερομένων στο από 8/2/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 8/2/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 5037/26/313462 από 10/2/2026 Έκθεση της Αστυνομίας», στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΑΕΚ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’, του Π.Κ. της ΕΠΟ και άρθρου 20 παρ. 13 και 38, της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος «SUPERLEAGUE 1 Αγωνιστικής Περιόδου 2025-2026».

7/ ΠΡΟΣ DANIEL PODENCE (Ποδοσφαιριστή της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ): «Με την παρούσα μας, σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3908_2026/6-2-2026 Πειθαρχική Δίωξη του Υπευθύνου Ασκήσεως Διώξεως Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, καλώντας σας συνάμα, όπως παραστείτε ενώπιόν μας, κατά την εκδίκασή της, η οποία προσδιορίσθηκε, κατά την ημερομηνία της 12ης-2-2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 π.μ., συντέμνοντας την προθεσμία κλητεύσεώς σας, ως προς την ανωτέρω δίωξη του Υπευθύνου Ασκήσεως Διώξεως Ποδοσφαιρικών Αδικημάτων, κατ’ άρθρα 8 και 33 του Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας Δικαστικών Οργάνων της Ε.Π.Ο.»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.