Ώρα τελικών στη φετινή Stoiximan Basket League, με Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό να κοντράρονται στο ΟΑΚΑ (21:15, ΕΡΤ3, bwinΣΠΟΡFM 94,6, sport-fm.gr), ψάχνοντας το 1-0 έτσι ώστε να κάνουν το πρώτο βήμα προς την κατάκτηση του φετινού τίτλου!

Με φόρα από τον θρίαμβο του Βερολίνου, όπου ανέβηκε στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ για έβδομη φορά στην ένδοξη ιστορία του, ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε με άνεση το εμπόδιο του Άρη στα ημιτελικά του πρωταθλήματος και πλέον… φορτσάρει για να ολοκληρώσει τη φετινή σεζόν με τον ιδανικότερο τρόπο, βάζοντας παράλληλα τέλος στο σερί της κατάκτησης επτά εγχώριων τίτλων που «τρέχει» ο Ολυμπιακός.

Οι «πράσινοι» καλούνται να σιγουρευτούν ότι δεν θα υπάρξει το παραμικρό πνευματικό «άδειασμα» εξαιτίας του ευρωπαϊκού θριάμβου, ενώ παράλληλα θα ψάξουν τρόπο να ξεπεράσουν τη δεδομένη κούραση που υπάρχει μετά από μια εξοντωτική σεζόν.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο Εργκίν Αταμάν έχει διαθέσιμους όλους τους παίκτες του και μένει να δούμε ποιον από τους ξένους θα επιλέξει να αφήσει εκτός δωδεκάδας.

«Έχουμε παίξει 7 φορές φέτος με τον Ολυμπιακό, έχουμε χάσει 4 παιχνίδια, αλλά έχουμε κερδίσει τα 3. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Σίγουρα οι ψηλοί παίζουν ρόλο, οι γκαρντ παίζουν ρόλο ειδικά στο σύστημα το δικό μου. Θα είναι ένας πολύ σκληρός τελικός. Θα είναι ντέρμπι όλα τα παιχνίδια. Ελπίζω όλοι μετά να μιλάνε για το μπάσκετ. Το πιο σημαντικό από όλα είναι το πως θα διαχειριστούν τα παιχνίδια οι παίκτες», δήλωσε μεταξύ άλλων στη συνέντευξη Τύπου πριν την έναρξη των τελικών ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ενώ από μεριάς του ο Κώστας Σλούκας πρόσθεσε:

«Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα πολύ ποιοτική, μπορεί να σπάσει οποιαδήποτε έδρα. Είναι σημαντικό να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, το οποίο για δύο χρόνια παίρνει ο Ολυμπιακός. Υπήρχε πολύ μεγάλη συναισθηματική φόρτιση μετά το Final 4. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που νικήσαμε, αλλά οφείλουμε να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Ο τίτλος του πρωταθλητή είναι από τους πιο σημαντικούς στόχους μας, ίσως και ο πιο σημαντικός. Είμαστε πρωταθλητές Ευρώπης, αλλά θέλουμε να καθιερωθούμε και στην Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα, οπότε είναι πολύ σημαντικό για εμάς να εμφανιστούμε δυνατοί».

Από πλευράς του, ο Ολυμπιακός προκρίθηκε και εκείνος με άνεση από τα ημιτελικά, πανηγυρίζοντας δύο άνετες νίκες επί του Περιστερίου bwin. Μετά την κατάκτηση Σούπερ Καπ και Κυπέλλου, απόψε οι «ερυθρόλευκοι» ελπίζουν να ξεκινήσουν με break τους τελικούς, έτσι ώστε να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο τον μεγάλο στόχο του εγχώριου treble. Οι Πειραιώτες καλούνται να αποδείξουν ότι έχουν αφήσει οριστικά πίσω τους την απογοήτευση που βίωσαν στο Final 4 της Ευρωλίγκας, παρουσιάζοντας το καλό αγωνιστικό πρόσωπο που είχαν στο μεγαλύτερο μέρος της φετινής σεζόν.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είδε το... ατού που φαινόταν να έχει η ομάδα του με την υπεροπλία στη θέση «5», να αντιστρέφεται μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Μουστάφα Φαλ, ο οποίος δεν θα προλάβει να αναρρώσει πριν την ολοκλήρωση της σεζόν, ενώ παράλληλα και ο Μόουζες Ράιτ επιλέχθηκε για να μείνει εκτός από το ρόστερ του πρωταθλήματος. Πλέον, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ ως μοναδικό του σέντερ, ο προπονητής του Ολυμπιακου καλείται να βρει τις λύσεις με… αλχημείες.

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και τον Εργκίν για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Έχουμε παίξει 7 φορές φέτος, μπορεί να πάμε σε 10 ή 11 ή 12 παιχνίδια συνολικά. Κρύβονται διαφορετικές ιστορίες πίσω από κάθε παιχνίδι. Η ομάδα πρέπει να χτυπήσει τα αδύνατα σημεία του αντιπάλου. Δεν πιστεύω πως παίζουν μόνο οι ψηλοί, κάποιος πρέπει να πασάρει σε αυτούς, κάποιος πρέπει να τους κατευθύνει. Δυστυχώς χάσαμε τον Φαλ, χάσαμε και την όποια υπεροπλία μπορεί να είχαμε στη συγκεκριμένη θέση και πρέπει να καλύψουμε το κενό», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει των τελικών ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ενώ ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων», Κώστας Παπανικολάου, ανέφερε:

«Έτσι όπως έχει γίνει το μπάσκετ το πλεονέκτημα έδρας είναι πολύ σημαντικό για αυτόν που έχει στην έδρα του το τελευταίο παιχνίδι. Το πλεονέκτημα έδρας είναι σοβαρό αν φτάσουμε στον πέμπτο τελικό. Έχουμε δει ότι σπάνε οι έδρες. Είναι σημαντικό για την ομάδα που θα έχει τους φιλάθλους μαζί της. Και οι δύο ομάδες έχουν αποδείξει πως μπορούν να κερδίσουν στις αντίπαλες έδρες, το επίπεδο είναι πολύ υψηλό».

Οι «αιώνιοι» έχουν αναμετρηθεί επτά φορές κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, με την αρχή να γίνεται στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν ο Ολυμπιακός είχε πάρει τη νίκη με 75-51, στη Ρόδο και στον τελικό του Σούπερ Καπ. Οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν και μερικές μέρες αργότερα στο ΟΑΚΑ, νικώντας 88-78 στην παράταση (76-76 η κανονική διάρκεια) για την Ευρωλίγκα, ενώ ακολούθησαν δύο συνεχόμενες νίκες του Παναθηναϊκού για την Stoiximan Basket League, με 66-54 στο ΣΕΦ και με 85-80 στο ΟΑΚΑ.

Οι Πειραιώτες επικράτησαν 69-58 στο Ηράκλειο της Κρήτης, στον τελικό του Κυπέλλου, ενώ νίκησαν και με 71-65 στην έδρα τους για τον δεύτερο γύρο της regular season της Ευρωλίγκας, ενώ οι «πράσινοι» επιβλήθηκαν με 77-71, στο πιο πρόσφατο ντέρμπι, τον περασμένο Απρίλιο.

Διαιτητές του αποψινού πρώτου τελικού θα είναι οι Παπαπέτρου, Καρπάνος και Θεονάς.

