Ολυμπιακός: Χωρίς Κάρμο, Ζέλσον, Γκαρθία και Γιάρεμτσουκ - Μέσα ο Παπακανέλλος

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον ΟΦΗ. Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν το μεσημέρι του Σαββάτου την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση (1/12, 17:00) κόντρα στους Κρητικούς στο «Γεντί Κουλέ». Όπου θα παραταχθούν δίχως τους Κάρμο, Ζέλσον, Γκαρθία και Γιάρεμτσουκ. Οι δύο πρώτοι δεν έχουν ξεπεράσει τον τραυματισμό που αποκόμισαν στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, ενώ ο Ουκρανός αποχώρησε με τραυματισμό στη μύτη από το ματς με τη Στεάουα Βουκουρεστίου. Υπενθυμίζεται ότι ο Ισπανός είχε γίνει αλλαγή στον αγώνα στη Ρουμανία και πιθανόν να θέλει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να τον προφυλάξει.



Όσον αφορά τους παρόντες είναι αξιοσημείωτη η παρουσία του Γουίλιαν, παρότι δεν δείχνει σε κατάσταση να προσφέρει, αλλά και του νεαρού Παπακανέλλου. Ο Βάσκος τεχνικός πήρε 22 παίκτες μαζί του και όχι 21 όπως συνηθίζει. Προφανώς δεν είναι σίγουρος για την ετοιμότητα κάποιου ποδοσφαιριστή. Πιθανόν του Τσικίνιο.



Αναλυτικά η αποστολή: Αναγνωστόπουλος, Αποστολόπουλος, Μπιανκόν, Τσικίνιο, Κοστίνια, Ελ Κααμπί, Έσε, Κωστούλας, Μασούρας, Μουζακίτης, Ντόη, Ορτέγκα, Παπακανέλλος, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Ολιβέιρα, Στάμενιτς, Βέλντε, Γουίλιαν.

