Πιστός στο ραντεβού του Ολυμπιακός, «σκούπισε» τη Μονακό με τρεις νίκες και προκρίθηκε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά - και 15η στην ιστορία του - στο Final-4 της Euroleague, που θα διεξαχθεί φέτος στην Αθήνα. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν θα μπορούσε να συναντήσει προβλήματα από την αποδεκατισμένη ομάδα του Πριγκιπάτου και στην πραγματικότητα πέρασε χωρίς να ιδρώσει στην τελική τετράδα της διοργάνωσης. Στον ημιτελικό της 22ας του Μάη στην Telecom Center θα αντιμετωπίσει τον νικητή της σειράς Φενέρμπαχτσε - Ζάλγκιρις.

Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ, επέλεξε για την αρχική του πεντάδα ο Γιώργος Μπαρτζώκας, συμπεριλαμβάνοντας στη δωδεκάδα τον Μόρις, ο οποίος πήρε τη θέση του Νιλικίνα. Εκτός έμειναν επίσης οι Φαλ, Λαρεντζάκης και Νετζήπογλου, μαζί με τον Γουόρντ, που δεν ταξίδεψε στο Μονακό λόγω ενοχλήσεων στη μέση του. Από την άλλη, ο Μαρκοϊσβίλι ξεκίνησε το παιχνίδι με Τζέιμς, Τάρπεϊ, Στράζελ, Μπλόσομγκεϊμ και Χέιζ, μην υπολογίζοντας στις υπηρεσίες των Μίροτιτς, Τάις και Ντιαλό, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από προβλήματα τραυματισμών.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη Μονακό να πατά καλύτερα στο παρκέ και με τον Ολυμπιακό να είναι κάπως μουδιασμένος, δίνοντας το δικαίωμα στους γηπεδούχους να προηγηθούν με 7-0. Γουόκαπ, Τζέιμς και Παπανικολάου ευστόχησαν σε συνεχόμενα τρίποντα για το 10-6, ενώ ο Βεζένκοφ μείωσε στο καλάθι (10-8), πριν ακολουθήσουν δύο ακόμα τρίποντα από Γουόκαπ και Μπλόσομγκεϊμ, για το 13-11.

Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ ισοφάρισαν σε 15-15, ενώ ο Γουόκαπ με το τρίτο του τρίποντο έβαλε για πρώτη φορά μπροστά τον Ολυμπιακό, ενώ ο Ντόρσεϊ έκλεψε και σκόραρε με λέι απ για το 15-20. Ο Οκόμπο με το πρώτο του καλάθι μείωσε σε 17-20, ενώ ο Γουόκαπ συνέχισε να τιμωρεί την άμυνα των γηπεδούχων με το τέταρτο τρίποντό του, πριν ο Παπανικολάου διαμορφώσει το 17-26 της πρώτης περιόδου, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν 6/12 τρίποντα και 7 ασίστ για 2 λάθη.

Έχοντας ξεπεράσει το νωθρό του ξεκίνημα και έχοντας βρει για τα καλά ρυθμό επιθετικά, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο με τρίποντο του Φουρνιέ και στη συνέχεια έφτιαξε υπέρ του σερί 15-2, ξεφεύγοντας για πρώτη φορά με διψήφια διαφορά (19-35), ενώ Φουρνιέ και Πίτερς ευστόχησαν σε δύο ακόμα τρίποντα, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν 9/15 από μακριά και να προηγούνται με 42-24! Κυριαρχώντας απόλυτα στο παρκέ και παίζοντας απολαυστικό μπάσκετ, οι Πειραιώτες εκτόξευσαν τη διαφορά στο +21 (31-52) μετά από ένα τρίποντο του ΜακΚίσικ. Οκόμπο και Στράζελ μείωσαν σε 38-52, όμως η ομάδα του Μπαρτζώκα δεν άφησε το πόδι από το γκάζι και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο ούσα μπροστά με 60-41, έχοντας 13/21 τρίποντα και 18 ασίστ για μόλις 3 λάθη!

Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε ούτε μετά από την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια, με τον Ολυμπιακό να κυριαρχεί και στις δύο πλευρές του παρκέ, μην επιτρέποντας στην αντίπαλό της να ελπίσει σε ανατροπή. Ο Φουρνιέ με τρίποντο του έφτασε τους 13 προσωπικούς πόντους για να διαμορφώσει το 48-71, ενώ λίγο αργότερα ευστόχησε ξανά από μακριά, για να βάλει τους Πειραιώτες για πρώτη φορά στο +27 (51-78)! Ο Στράζελ με 7 σερί πόντους του μείωσε σε 58-78, ενώ η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό να έχει προβάδισμα 18 πόντων (64-82)!

Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Μπλόσομγκεϊμ να ευστοχεί σε τρίποντο και με τον Στράζελ να ρίχνει μετά από πολλή ώρα τη διαφορά στους 12 (70-82) με καλάθι-φάουλ, ενώ οι Πειραιώτες έμειναν χωρίς καλάθι για 2 αγωνιστικά λεπτά. Ωστόσο, η ομάδα του Μπαρτζώκα δεν άργησε να βρει ξανά ρυθμό, με τον Πίτερς να εκμεταλλεύεται ένα miss match του με τον Τάρπεϊ και με τον Φουρνιέ να κάνει το 70-89 με το πέμπτο του τρίποντο!

Τα δεκάλεπτα: 17-26, 40-61, 64-82, 82-105

