Ολοκληρώθηκε και η τελευταία διακοπή στο φετινό πρωτάθλημα, με την 3η αγωνιστική των playoffs της Stoiximan Super League να περιλαμβάνει το σπουδαίο αθηναϊκό ντέρμπι που θα είναι και το τελευταίο στη Λεωφόρο ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ (21:00, CosmoteSport1, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr).

Δύο ομάδες με διαφορετικούς ορίζοντες όσον αφορά τη βαθμολογική τους θέση, αλλά με ίδιο κίνητρο τους τρεις βαθμούς της νίκης που θα φέρουν και πολλά άλλα οφέλη. Οι «πράσινοι» είναι στην 4η θέση της ειδικής βαθμολογίας με 50 βαθμούς και στο -8 από τον 3ο ΠΑΟΚ (58β.) και ξέρουν πως με ένα «τρίποντο» και ενδεχόμενη απώλεια βαθμών του «δικέφαλου του Βορρά» θα έχουν διατηρήσει τις ελπίδες τους για την 3η θέση που εξασφαλίζει ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Europa League και όχι το Conference League. Από την άλλη, η Ένωση είναι στην 1η θέση με 66 βαθμούς και στο +5 από τον 2ο Ολυμπιακό (61β.): ένα διπλό θα τη φέρει ακόμα πιο κοντά στον τίτλο, ενώ αν συνδυαστεί αυτό με ισοπαλία ή ήττα των «ερυθρόλευκων» τότε ακόμα και την επόμενη αγωνιστική θα μπορεί να κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα.

Στο στρατόπεδο του «τριφυλλιού» η διακοπή έφερε ανασυγκρότηση καθώς στο τελευταίο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελε ο Ράφα Μπενίτεθ και οι παίκτες του. Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 2-0 και απομακρύνθηκε από την 3η θέση χωρίς να πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης. Πλέον, η αντίδραση είναι μονόδρομος για τους «πράσινους» που θέλουν να πάρουν και την πρώτη τους νίκη στη διαδικασία των playoffs.

«To πρώτο πράγμα που θα μπορούσα να πω είναι πως για εμάς, με την θέση που ήμασταν πριν, το να βρεθούμε στην πρώτη τετράδα ήταν ένα επίτευγμα. Ο κόσμος λέει πως δεν ήταν αρκετό, αλλά ήταν ένα επίτευγμα και τώρα θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στην ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της Λίγκας. Δουλέψαμε πάνω σε αυτό, προπονηθήκαμε καλά και είχαμε θετικές προπονητικές μονάδες τις προηγούμενες ημέρες. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε σίγουροι πως είμαστε έτοιμοι, από φυσική και πνευματική άποψη. Είναι σημαντικό να τελειώσουμε καλά τη χρονιά, οπότε αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε», ανέφερε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του ο Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός τεχνικός δεν έχει κατασταλάξει ακόμα αν θα χρησιμοποιήσει τριάδα ή τετράδα στην άμυνα, ενώ έχει να διαχειριστεί και μία απουσία της τελευταίας στιγμής αφού ο Ρενάτο Σάντσες αισθάνθηκε ενοχλήσεις και έμεινε εκτός αποστολής. Εκτός εδώ και αρκετό διάστημα είναι οι Κάτρης, Γεντβάι, Ντέσερς και Σισοκό, με τα ευχάριστα νέα να έχουν να κάνουν με την παρουσία των Πάλμερ Μπράουν και Ζαρουρί στην αποστολή.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Στην αντίπερα όχθη, η ΑΕΚ ήθελε και δεν... ήθελε τη διακοπή του πρωταθλήματος. Από τη μία ήταν αναγκαία η ξεκούραση από τα διπλά ματς και την υπερπροσπάθεια κόντρα στη Ράγιο Βαγεκάνο όπως και με το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, από την άλλη όμως η Ένωση έμοιαζε ασταμάτητη με τον ρυθμό που είχε αποκτήσει από τα υψηλής έντασης παιχνίδια και δεδομένα θα ήθελε να παίξει την... επομένη του 3-0 με τον «δικέφαλο του Βορρά».

Η Ένωση όχι μόνο δεν επηρεάστηκε από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, αλλά ήταν απόλυτα κυριαρχική κόντρα στους Θεσσαλονικείς και πλέον με το +5 ξέρει πως είναι κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τη φετινή σεζόν τα αποτελέσματα με τον Παναθηναϊκό δεν θα μπορούσαν να πάνε καλύτερα, αφού ο «δικέφαλος» πήρε το διπλό στη Λεωφόρο με 3-2 στον πρώτο γύρο και στη Νέα Φιλαδέλφεια είχε καταφέρει να επικρατήσει με το ευρύ 4-0. Μεγάλος πρωταγωνιστής αυτών των δύο ντέρμπι ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος κατάφερε να σκοράρει και τα επτά τέρματα της ομάδας του κόντρα στον Παναθηναϊκό!

Ο Μάρκο Νίκολιτς είδε τους Μάνταλο και Γιόβιτς να αφήνουν πίσω τα προβλήματα τραυματισμών και τα ερωτηματικά για την ενδεκάδα αφορούν την αριστερή πλευρά και το δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης. Το πιθανότερο είναι ο Πήλιος να φορέσει φανέλα βασικού όμως και ο Πένραις έχει τις δικές του πιθανότητες, ενώ μπροστά τη θέση του χαφ/εξτρέμ διεκδικούν οι Περέιρα, Γκατσίνοβιτς και Κουτέσα. Στις θέσεις των φορ ο Βάργκα είναι ο σίγουρος, με τον φορμαρισμένο Ζίνι να είναι το φαβορί σε σχέση με τον Γιόβιτς ο οποίος δεν έχει αγωνιστικό ρυθμό καθώς το τελευταίο του ματς ήταν τη Μ. Πέμπτη (09/04) στην Ισπανία με τη Ράγιο.

«Τώρα, η ώρα έφτασε επιτέλους. Να παίξουμε αυτά τα παιχνίδια, τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια και επικεντρωνόμαστε στο πρώτο εξ αυτών. Το οποίο, σε προσωπικό επίπεδο, το αντιλαμβάνομαι ως το πιο δύσκολο όλων. Για πολλούς λόγους, δεν θέλω να τους αναφέρω όλους γιατί θα μας πάρει αρκετή ώρα, αλλά πιστεύω ότι είναι το πιο δύσκολο από όλα. Φυσικά, το πρώτο είναι πάντα το πιο δύσκολο παιχνίδι, αλλά αυτός δεν είναι ο μόνος λόγος. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να αγγίξουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας αύριο. Να γνωρίζουμε όλοι, ότι αυτό το παιχνίδι είναι μία από τις καθοριστικές στιγμές της σεζόν. Είχαμε αρκετές τέτοιες στη διάρκεια της σεζόν, αλλά τώρα είναι πραγματικά καθοριστική στιγμή», είπε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις του ο Νίκολιτς.

Ενδεικτικό της συσπείρωσης και της επιθυμίας του κόσμου να δει την ΑΕΚ ξανά πρωταθλήτρια είναι η απίθανη στήριξη που δείχνει στο σύνολο του Νίκολιτς όπου και αν αυτό βρεθεί. Στην προπόνηση του Σάββατου (02/05) που διεξήχθη στην Allwyn Arena οι οπαδοί της ΑΕΚ ξεπέρασαν τους 12.000, γεμίζοντας τις περισσότερες θύρες από το κάτω διάζωμα και αποθέωσαν προπονητή και παίκτες πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν - Πάλμερ Μπράουν, Ερνάντεθ, Ίνγκασον - Καλάμπρια, Τσιριβέγια (Κοντούρης), Μπακασέτας, Κυριακόπουλος - Ταμπόρδα, Αντίνο (Πελίστρι), Τετέι.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (Πένραις) - Κοϊτά, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα (Γκατσίνοβιτς) - Ζίνι (Γιόβιτς), Βάργκα.

Διαιτητής: Χαλίλ Ουμούτ Μελέρ

Βοηθοί: Ουγιαρτσάν, Οζκαρά

4ος: Παπαδόπουλος

VAR: Ρούπερτι, Μάνσοτ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.