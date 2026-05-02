Έχασε από την Ολλανδία η Εθνική γυναικών και στρέφεται στο κρίσιμο ματς με Αυστραλία

Πρώτο αρνητικό αποτέλεσμα για την Εθνική πόλο γυναικών. Η Ελλάδα έχασε 12-8 από την Ολλανδία για τη 2η αγωνιστική του β' ομίλου της προκριματικής φάσης του World Cup (Division 1) που διεξάγεται στο Ρότερνταμ.



Πλέον, η «γαλανόλευκη» αύριο Κυριακή (3/5, 21.30) ολοκληρώνει τους αγώνες της με αντίπαλο την Αυστραλία σε ένα κρίσιμο και καθοριστικό παιχνίδι για τη συνέχεια. Το ζητούμενο βεβαίως είναι η Εθνική να επιστρέψει από την ολλανδική πόλη με το εισιτήριο της πρόκρισης στην τελική φάση στο Σίδνεϋ από τις 22 μέχρι τις 26 Ιουλίου και να αγωνιστεί εκεί μαζί με την Ανδρών.

Μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων οι δύο πρώτες ομάδες από τους δύο ομίλους, έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση στην τελική φάση, θα αγωνιστούν για τις θέσεις 1-4. Αντίστοιχα οι ομάδες που θα βρεθούν στην 3η και στην 4η θέση των ομίλων, σε νέο όμιλο θα παίξουν για τις θέσεις 5-8. Tην πρόκριση θα πάρουν οι πέντε πρώτες ομάδες της κατάταξης. Αν η διοργανώτρια Αυστραλία είναι στην πεντάδα, αυτόματα εισιτήριο πρόκρισης δίνει και η 6η θέση.



Το ματς



Η Ολλανδία πήρε το προβάδισμα στο πρώτο οκτάλεπτο με 3-1 και την Ελευθερία Πλευρίτου να σημειώνει το «γαλανόλευκο» τέρμα (ισοφάρισε 1-1 στα 4.24 από τη λήξη του).



Σήμανε…αντεπίθεση στη β’ περίοδο, η Χριστίνα Σιούτη μείωσε 3-2 στα 6.49 από τη λήξη της και η Στεφανία Σάντα ισοφάρισε 3-3 στα 6.03. Οι γηπεδούχες βρήκαν τον τρόπο όμως και ξέφυγαν εκ νέου με τρία μάλιστα τέρματα (7-4) και ενώ είχε μειώσει 5-4 η Αφροδίτη Μπιτσάκου στο 1.33.

Στην παραπάνω η Λίεκε Ρόγκε έκανε το νταμπλ σκορ (8-4) στα 6.08 από τη λήξη της τρίτης περιόδου πλέον, ενώ η διαφορά άνοιξε ακόμα περισσότερο με δυο τέρματα της Σέβενιχ και της Λ.Ρόγκε (11-5 μετά το τρίτο οκτάλεπτο). Στην τελευταία περίοδο τα κορίτσια της εθνικής ομάδας με επί μέρους σκορ 3-1 μείωσαν τη ψαλίδα της διαφοράς.



Τα οκτάλεπτα: 1-3, 3-4, 1-4, 3-1



ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου (1/9, 11,1%), Ελευθερία Πλευρίτου 1, Κουρέτα, Σάντα 3, Γιαννοπούλου, Ξενάκη, Σιούτη 1, Πάτρα 1, Βασιλική Πλευρίτου 1, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Κοτσιώνη (1/5, 20%), Μπιτσάκου 1, Σαλταμανίκα.



ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Ευάγγελος Δουδέσης): Άαρτς, Βαν Ντερ Βέιντεν, Βαν Ντεν Κράατς 1, Κέουνινγκ 1, Μπόσβελντ, Μπ.Ρόγκε, Σέβενιχ 1, Γιάουστρα 2, Λ.Ρόγκε 2, Μουλχάουζεν 3, Τεν Μπρόεκ 1, Βαν Ντεν Ντόμπελστιν (12/20, 60%), Ντε Βράις, Γκόρτερ 1.



Η βαθμολογία του 2ου ομίλου



1. Ολλανδία 6

2. Ελλάδα 3

3. Ιταλία 0

4. Αυστραλία 0



To πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής



3/5 19:30 Ιταλία – Ολλανδία

3/5 21:30 Ελλάδα – Αυστραλία

