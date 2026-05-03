Τα playoffs της Stoiximan Super League επιστρέφουν δυναμικά με κρίσιμα ντέρμπι που αναμένεται να καθορίσουν μέχρι και την ομάδα που θα κατακτήσει τον τίτλο στο φινάλε της σεζόν.

Για την 3η αγωνιστική αυτού του μίνι πρωταθλήματος, ο πληγωμένος ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον ψυχωμένο Ολυμπιακό στην Τούμπα (03/05, 19:00, Nova Sports Prime, bwinΣΠΟΡ FM 94,6).

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ψάχνει ένα μεγάλο αποτέλεσμα για να σηκώσει κεφάλι μετά από μία σειρά τραγικών αποτελεσμάτων που τον έχουν θέσει εκτός διεκδίκησης πρωταθλήματος, ενώ έχασε και στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος από τον ΟΦΗ με 3-2.

Από την άλλη πλευρά, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ως στόχο να κρατήσουν ζωντανές τις ελπίδες τους για την κατάκτηση του τίτλου και για να το καταφέρουν αυτό θα πρέπει να φύγουν θριαμβευτές από τη Θεσσαλονίκη, καθώς οι πέντε βαθμοί διαφοράς από την πρωτοπόρο ΑΕΚ δεν τους επιτρέπουν να σκέφτονται ούτε την προοπτική της ισοπαλίας.

Τον τελευταίο καιρό ο ΠΑΟΚ δείχνει πως αδυνατεί να σηκώσει κεφάλι, με τους τραυματισμούς και το ντεφορμάρισμα σημαντικών παικτών να τον έχουν καταβάλει, παρουσιάζοντας μία αρκετά προβληματική εικόνα μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Τα σοβαρά προβλήματα ξεκίνησαν στον Βόλο και το Πανθεσσαλικό, όπου οι «ασπρόμαυροι» γνώρισαν μία πικρή ήττα με 2-1 και από το πουθενά έβλεπαν την κορυφή από το -3 λίγο πριν ξεκινήσουν τα playoffs. Στην πρεμιέρα φιλοξένησαν τον Παναθηναϊκό, με τις δύο ομάδες να συμβιβάζονται με τον βαθμό της ισοπαλίας, καθώς έμειναν άσφαιρες (0-0).

Ακολούθησε η ολική κατάρρευση στη Νέα Φιλαδέλφεια και η βαριά τριάρα από την ΑΕΚ με 3-0, ενώ η κορύφωση ήρθε εκεί που ξεκίνησαν όλα: ξανά στο Πανθεσσαλικό. Στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος έχασε την τεράστια ευκαιρία να πανηγυρίσει ένα τρόπαιο, με τους Κρητικούς να κάνουν τη μεγάλη έκπληξη.

Στα αγωνιστικά, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έχει ανακοινώσει αποστολή για το επερχόμενο ντέρμπι, ωστόσο δεδομένα δεν θα αγωνιστούν οι τραυματίες Δημήτρης Χατσίδης, Ντέγιαν Λόβρεν, Γιώργος Γιακουμάκης, Κίριλ Ντεσπόντοφ και Μαντί Καμαρά, οι οποίοι συνεχίζουν τις θεραπείες τους.

Στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο, ο Ολυμπιακός πηγαίνει με ανεβασμένο ηθικό στην Τούμπα μετά και το μεγάλο διπλό στο αθηναϊκό ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό με 2-0. Η αυτοπεποίθηση των Πειραιωτών αναπτερώθηκε, καθώς έψαχναν αντίδραση μετά τη λευκή ισοπαλία απέναντι στην AEL Novibet, αλλά και την εντός έδρας ήττα από την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» με 1-0, αποτέλεσμα που τους ανάγκασε να κοιτούν από το -5 τους «κιτρινόμαυρους».

Σε αντίθεση με τον Ρουμάνο τεχνικό, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για το ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο μη κοινοτικοί που έμειναν εκτός είναι οι Μπρούνο Ονιεμαέτσι και Κλέιτον.

Αναλυτικά η αποστολή:

Πασχαλάκης, Κουρακλής, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

Πιθανές 11άδες:

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα, Κένι, Ζαφείρης, Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ζίφκοβιτς, Γερεμέγιεφ

Ολυμπιακός (Χ. Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης, Ροντινέι, Τσικίνιο, Μάρτινς, Ελ Κααμπί

Διαιτητής: Σότσα

Βοηθοί: Τριντσιέρι, Φοντάνι

4ος: Βεργέτης

VAR: Παϊρέτο

AVAR: Φουρνεάου

