Στη λίστα του Ολυμπιακού ο Ντόντα Χολ

Ο Αμερικανός με αζέρικο διαβατήριο παραχωρείται, σύμφωνα με πληροφορίες, έναντι ποσού ενός εκατομμυρίου ευρώ από τους Βάσκους

Ντόνα Χολ

Στη λίστα του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Ντόντα Χολ. Οι «ερυθρόλευκοι» ενδιαφέρονται για τον 28χρονο σέντερ της Μπασκόνια, ο οποίος έχει αγωνιστεί επίσης στη Μονακό αλλά και σε Ντιτρόιτ Πίστονς, Μπρούκλιν Νετς και Ορλάντο Μάτζικ στο παρελθόν.

Ο Αμερικανός με αζέρικο διαβατήριο παραχωρείται, σύμφωνα με πληροφορίες, έναντι ποσού ενός εκατομμυρίου ευρώ από τους Βάσκους, με τους πρωταθλητές Ελλάδας να τον έχουν στα υπόψιν.

Υπενθυμίζεται πως η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αναζητεί ένα ακόμα πεντάρι για να πλαισιώσει Μιλουτίνοφ και Αντετοκούνμπο, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Φαλ.

