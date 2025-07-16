Στη λίστα του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Ντόντα Χολ. Οι «ερυθρόλευκοι» ενδιαφέρονται για τον 28χρονο σέντερ της Μπασκόνια, ο οποίος έχει αγωνιστεί επίσης στη Μονακό αλλά και σε Ντιτρόιτ Πίστονς, Μπρούκλιν Νετς και Ορλάντο Μάτζικ στο παρελθόν.

Ο Αμερικανός με αζέρικο διαβατήριο παραχωρείται, σύμφωνα με πληροφορίες, έναντι ποσού ενός εκατομμυρίου ευρώ από τους Βάσκους, με τους πρωταθλητές Ελλάδας να τον έχουν στα υπόψιν.

Υπενθυμίζεται πως η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα αναζητεί ένα ακόμα πεντάρι για να πλαισιώσει Μιλουτίνοφ και Αντετοκούνμπο, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Φαλ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.