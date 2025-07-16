Λογαριασμός
Καρντόσο… πενταετίας στην Ατλέτικο Μαδρίτης

Την απόκτηση του Τζόνι Καρντόσο από την Μπέτις ανακοίνωσε σήμερα (16/07) η Ατλέτικο Μαδρίτης, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν συμβόλαιο μέχρι το 2030

Καρντόσο

Κάτοικος Μαδρίτης είναι από σήμερα (16/07) και για τα επόμενα πέντε χρόνια ο Τζόνι Καρντόσο, καθώς η Ατλέτικο ανακοίνωσε την απόκτησή του.

Με τους «ροχιμπλάνκος» να δίνουν περίπου 30 εκατομμυρια ευρώ στην ομάδα της Ανδαλουσίας, που διατήρησε και ποσοστό μεταπώλησης, για τον διεθνή Αμερικανό μέσο ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2030.

Ο Καρντόσο αποχώρησε από την Μπέτις μετά από ενάμιση χρόνο και 65 συμμετοχές, με πέντε γκολ και τρεις ασίστ, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι διαθέτει ιταλικό διαβατήριο, επομένως δεν πιάνει θέση παίκτη εκτός Ευρώπης για τη νέα του ομάδα.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης είχε έρθει σε συμφωνία με τον 24χρονο χαφ πριν από μερικές εβδομάδες και τώρα επισημοποίησε την μεταγραφή του.

Πηγή: sport-fm.gr

Ατλέτικο Μαδρίτης ποδόσφαιρο
