Καρντόσο… πενταετίας στην Ατλέτικο Μαδρίτης

Κάτοικος Μαδρίτης είναι από σήμερα (16/07) και για τα επόμενα πέντε χρόνια ο Τζόνι Καρντόσο, καθώς η Ατλέτικο ανακοίνωσε την απόκτησή του.

Με τους «ροχιμπλάνκος» να δίνουν περίπου 30 εκατομμυρια ευρώ στην ομάδα της Ανδαλουσίας, που διατήρησε και ποσοστό μεταπώλησης, για τον διεθνή Αμερικανό μέσο ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2030.

Ο Καρντόσο αποχώρησε από την Μπέτις μετά από ενάμιση χρόνο και 65 συμμετοχές, με πέντε γκολ και τρεις ασίστ, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι διαθέτει ιταλικό διαβατήριο, επομένως δεν πιάνει θέση παίκτη εκτός Ευρώπης για τη νέα του ομάδα.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης είχε έρθει σε συμφωνία με τον 24χρονο χαφ πριν από μερικές εβδομάδες και τώρα επισημοποίησε την μεταγραφή του.

