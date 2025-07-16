Παναθηναϊκός: Το who is who του Λαφόντ που είναι κοντά στο Τριφύλλι

Ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στην απόκτηση του Αλμπάν Λαφόντ από τη Ναντ, όπως αναφέρει η Equipe, όμως οι «πράσινοι» δεν επιβεβαιώνουν. Το Τριφύλλι είναι όντως σε συζητήσεις με τον Γάλλο τερματοφύλακα, αλλά δεν έχει επέλθει ακόμα η συμφωνία και αυτή δεν αποκλείεται να έρθει μέσα στις επόμενες ώρες.

Ο Λαφόντ είναι γεννημένος στην Ουαγκαντούγκου της Μπουρκίνα Φάσο ενώ είναι και πρώην διεθνής με την εθνική Ελπίδων της Γαλλίας έχοντας 14 συμμετοχές. Ξεκίνησε από τις Ακαδημίες της Τουλούζ, ενώ έφτασε μέχρι και την πρώτη ομάδα, καταγράφοντας με αυτή 106 συμμετοχές, από τις οποίες στις 35 δεν δέχθηκε γκολ. Η Φιορεντίνα τον έκανε δικό της το 2018 έναντι των 8 εκατομμυρίων ενώ η αξία του είχε φτάσει τα 18 εκατομμύρια με βάση το transfermarkt.

Πηγή: skai.gr

