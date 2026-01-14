Μεγάλο πλήγμα στον Παναθηναϊκό AKTOR ενόψει της εκτός έδρας δοκιμασίας του με την Μπάγερν στο Μόναχο (15/01, 20:30)!

Κι αυτό διότι στην αποστολή του «τριφυλλιού» δεν βρίσκεται ο Κέντρικ Ναν, που στο φινάλε της χθεσινής προπόνησης (13/01) των «πράσινων» ένιωσε ενοχλήσεις στον αριστερό αστράγαλο και έτσι έμεινε εκτός για την αυριανή μάχη της ομάδας του.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε πως έχει υποστεί μια κάκωση αριστερής ποδοκνημικής και έχει ξεκινήσει ήδη να ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή.

Έτσι, το σύνολο του Εργκίν Αταμάν θα παραταχθεί στη Γερμανία χωρίς τον πρώτο σκόρερ του στη φετινή Euroleague, με τον Ναν να μετράει φέτος κατά μέσο όρο 19.4 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ.

