Asteras AKTOR: Τελειώνει ο Κόλμαν, αναλαμβάνει για τρίτη φορά ο Ράσταβατς

Αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του Asteras AKTOR. Ο Κρις Κόλμαν τελειώνει από τον πάγκο των Αρκάδων, με τον Μίλαν Ράσταβατς να αποτελεί τον αντικαταστάτη του, καθώς αναμένεται την Τετάρτη (14/01) στην Τρίπολη για να αναλάβει!

Ο Ουαλός τεχνικός δεν έπεισε τη διοίκηση του συλλόγου. Σε τρεις μήνες είχε απολογισμό τρεις νίκες, πέντε ισοπαλίες και πέντε ήττες, ενώ ο Asteras AKTOR βρίσκεται στην 11η θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος και αρκετά πίσω από την οκτάδα, έχοντας παράλληλα αποκλειστεί από το Κύπελλο.

Από την άλλη πλευρά, ο Ράσταβατς, που είναι πολύ αγαπητός στην Τρίπολη, ετοιμάζεται για την τρίτη του θητεία στην ομάδα. Η πρώτη ξεκίνησε τον Δεκέμβρη του 2019 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2022, με απολογισμό 31 νίκες, 32 ισοπαλίες και 32 ήττες. Η δεύτερη κράτησε από τον Ιούλιο του 2023 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2024 και σε 41 παιχνίδια είχε 15 νίκες, επτά ισοπαλίες και 19 ήττες (53-57 γκολ).

Πηγή: skai.gr

