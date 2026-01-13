Ανακοίνωσε Κάρικ μέχρι το τέλος της σεζόν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την Τρίτη (13/1) ότι ο Μάικλ Κάρικ αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2025/26, αποτελώντας τον αντικαταστάτη του Ρούμπεν Αμορίμ.

Ο Κάρικ αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα στην ιστορία του συλλόγου, καθώς αγωνίστηκε με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ σε 464 παιχνίδια. Στην καριέρα του κατέκτησε πέντε πρωταθλήματα Αγγλίας, το FA Cup, δύο League Cup, το Champions League, το Europa League και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.

Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας το 2018, εντάχθηκε στο προπονητικό τιμ της πρώτης ομάδας, δουλεύοντας δίπλα στους Ζοζέ Μουρίνιο και Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, ενώ στη συνέχεια είχε και ρόλο υπηρεσιακού προπονητή. Τα τελευταία δυόμισι χρόνια ήταν πρώτος προπονητής στη Μίντλεσμπρο.

Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Κάρικ ανέφερε: «Είναι τιμή μου να ηγούμαι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ξέρω τι απαιτείται για να πετύχει αυτός ο σύλλογος και πιστεύω πολύ στους παίκτες και στις δυνατότητές τους».

Ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ομάδας, Τζέισον Γουίλκοξ, δήλωσε: «Ο Μάικλ είναι εξαιρετικός προπονητής και γνωρίζει απόλυτα τι χρειάζεται για να πετύχει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ».

Στο πλευρό του Κάρικ θα βρίσκονται οι Στιβ Χόλαντ, Τζόναθαν Γούντγκεϊτ, Τράβις Μπίνιον, Τζόνι Έβανς και Κρεγκ Μόσον, ενώ ο Ντάρεν Φλέτσερ επιστρέφει στον ρόλο του προπονητή της ομάδας Κ18.

