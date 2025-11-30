Παναθηναϊκός: Τι λέει η… παράδοση για τα αθηναϊκά ντέρμπι σε Λεωφόρο ή ΟΑΚΑ

Το αποψινό αθηναϊκό ντέρμπι στη Λεωφόρο (21:00) συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς Παναθηναϊκός και ΑΕΚ συναντιούνται σε ένα παιχνίδι που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη μάχη της κορυφής.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο και έρχονται με ψυχολογία από τη σημαντική ευρωπαϊκή νίκη απέναντι στη Στουρμ Γκρατς. Στόχος τους είναι ξεκάθαρος: το «τρίποντο» που θα μειώσει τη διαφορά από την ΑΕΚ και θα στείλει μήνυμα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

