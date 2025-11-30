Παναθηναϊκός-ΑΕΚ: Το crash test των αριθμών

Η αναμέτρηση μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ στη Super League Ελλάδας υπόσχεται έντονα συναισθήματα και μεγάλο ενδιαφέρον. Αν και η ΑΕΚ βρίσκεται σε καλό μομέντουμ, μετά από νίκη επί της Φιορεντίνα, τα στατιστικά και η κατάσταση του ρόστερ δείχνουν ξεκάθαρα υπέρ του Παναθηναϊκού.
Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει σταθερότητα και βάθος στο ρόστερ του, με σημαντικές επιστροφές, όπως αυτή του Ντεσέρς, ο οποίος επανέρχεται μετά από δύο μήνες. Η έδρα του Παναθηναϊκού παίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς η ομάδα είναι κυρίαρχη στο «Κάστρο» της και διαθέτει μεγαλύτερο βάθος στον πάγκο σε σχέση με την ΑΕΚ. Αντίθετα, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει περιορισμένες επιλογές στην επίθεση, έχοντας μόνο έναν φορ διαθέσιμο.
