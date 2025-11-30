Έφτασε τα 47 τρόπαια στην καριέρα του ο Μέσι - Μόνος πρώτος και σε ασίστ

Μπορεί αυτή τη φορά να μην σκόραρε, ωστόσο ο Λιονέλ Μέσι συνέχισε να γράφει ιστορία. Η Ίντερ Μαϊάμι συνέτριψε με 5-1 τη Νιου Γιορκ Σίτι κατακτώντας το πρωτάθλημα στην ανατολική περιφέρεια του MLS και θα διεκδικήσει τον τίτλο όλης της λίγκας στον τελικό του Σαββάτου κόντρα στο Βανκούβερ.

Ο «Λέο» έφτασε πλέον τους 47 τίτλους στην καριέρα του, περισσότερους από κάθε άλλον παίκτη στην ιστορία. Έχει κατακτήσει 35 με την Μπαρτσελόνα, 6 με την Αργεντινή, 3 με την Παρί και πλέον 3 και με την Ίντερ Μαϊάμι. Δεύτερος στη λίστα με 44 είναι ο Ντάνι Άλβες, ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι αρκετά πιο πίσω, με 35.

Παράλληλα, με την ασίστ που έδωσε για το τρίτο γκολ της Ίντερ Μαϊάμι, έφτασε τις 405 στην καριέρα του και πλέον είναι μόνος πρώτος στην ιστορία ξεπερνώντας τον αείμνηστο Φέρεντς Πούσκας που είχε 404.



