ΠΑΟΚάρα για τα προημιτελικά του Conference League! Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου συνέτριψε με 5-1 την Ντινάμο Ζάγκρεμπ στην Τούμπα, ανέτρεψε την ήττα του πρώτου αγώνα και έκλεισε θέση στην οκτάδα της διοργάνωσης!

Επικό πρώτο ημίχρονο για τους Θεσσαλονικείς, που πήγαν στην ανάπαυλα με προβάδισμα τριών τερμάτων, ενώ δεν μάσησαν από τη μείωση του σκορ από τους Κροάτες στο ξεκίνημα του δεύτερου.

Εντέλει, ο απίθανος Κουλιεράκης και ο Ζίβκοβιτς διαμόρφωσαν το τελικό σκορ, που γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία του «Δικέφαλου του Βορρά». Με προβλήματα τραυματισμών αποχώρησαν από το ματς οι Τάισον και Βιεϊρίνια. Την Παρασκευή (15/03) στις 15:00 η κλήρωση για προημιτελικά και ημιτελικά.

Στο μυαλό του κόουτς

Πιστός στο 4-2-3-1 ο Ραζβάν Λουτσέσκου, με τον Κοτάρσκι στην εστία και τους Βιεϊρίνια, Κεντζιόρα, Μουλιεράκη και Μπάμπα στην άμυνα. Στον άξονα βρέθηκαν οι Σβαμπ-Μεϊτέ, με τους Α. Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια και Τάισος τριάδα πίσω από τον Μπράντον.

Με 4-2-3-1 πορεύτηκε και ο Σεργκέι Γιακίροβιτς, με τον Νέβιστιτς στο τέρμα και τους Ριστόφσκι, Μπερνέ, Τεοφίλ-Κατρίν και Πέρκοβιτς στην άμυνα. Οι Σούτσιτς-Μίσιτς ήταν στα χαφ, με τους Σπίκιτς, Μπατούρινα και Χότζα πίσω από τον Πέτκοβιτς.

Το ματς

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ καλύτερα και ήλεγξαν από την αρχή τον ρυθμό, με την πρώτη μεγάλη ευκαιρία να έρχεται στο 15’. Ο Κουλιεράκης έπιασε ανενόχλητος την κεφαλιά μετά το φάουλ αλλά έστειλε την μπάλα πάνω στον Νέβιστιτς, που έδιωξε με δυσκολία.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ήταν σειρά του Ζίβκοβιτς να απειλήσει, με τον Σέρβο να ελίσσεται ωραία από τα δεξιά αλλά να σουτάρει ψηλά άουτ.

Κωνσταντέλιας (22’) και Κουλιεράκης (23’) είχαν νέες καλές στιγμές, προτού έρθει τελικά το γκολ στο 27’.



Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Έλληνας στόπερ έπιασε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι και την έστειλε στο δεύτερο, όπου ο αμαρκάριστος Μπάμπα άνοιξε το σκορ με το κεφάλι!

Κάπου εκεί η Τούμπα πήρε φωτιά και μόλις σε έξι λεπτά ήρθε και το δεύτερο γκολ. Ο Κουλιεράκης δοκίμασε το σουτ από μακρινή απόσταση και μετά από κόντρα στον Σούτσιτς, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα της Ντινάμο για το 2-0!

Οι Κροάτες αφυπνίστηκαν και ανέβασαν τις γραμμές τους, με τον Κοτάρσκι να σταματά δύο γυρίσματα του Πέτκοβιτς στο 37’ και στο 38’.

Ωστόσο, στο 42ο λεπτό, ο Τάισον βρήκε με εξαιρετική μπαλιά τον Μπράντον στα δεξιά της περιοχής και ο Ισπανός σκόραρε με υπέροχη κεφαλιά, δίνοντας προβάδισμα πρόκρισης στην ομάδα του!

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για την ελληνική ομάδα, καθώς συνεχόμενα λάθη στην άμυνα επέτρεψαν στον Χότζα να σκοράρει από πλάγια θέση και να ξαναβάλει την Ντινάμο στο ματς στο 48’.

Η εξέλιξη αυτή χάλασε το μυαλό των παίκτών του ΠΑΟΚ, με τον Σπίκιτς να ηττάται σε τετ α τετ με τον Κοτάρσκι τέσσερα λεπτά αργότερα.

Ο Μπατούρινα σούταρε άστοχα στο 60’, ενώ στο 64’ ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων είπε ξανά «όχι» σε σουτ του Σούτσιτς.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ανέβασε σταδιακά την απόδοσή του και στην πρώτη του καλή στιγμή στο δεύτερο μέρος κατάφερε να πάρει ξανά σκορ πρόκρισης.

Ήταν στο 72ο λεπτό, με τον Κουλιεράκη να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με το... στήθος μετά από εκτέλεση κόρνερ και κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι!

Οι Κροάτες αναγκάστηκαν να ρισκάρουν και νόμισαν ότι μείωσαν στο 81’, όμως ο Κουλένοβιτς είχε σκοράρει με το χέρι, με το γκολ να ακυρώνεται.

Ένα δίλεπτο αργότερα, ο Μουργκ έχασε τεράστια ευκαιρία να τελειώσει το ματς σουτάροντας ψηλά άουτ μετά από στρώσιμο του Οζντόεφ, με τον Κοτάρσκι να σταματά το σουτ του Μίσιτς στο 85’, κρατώντας το 4-1.

Στην αμέσως επόμενη φάση, ο ΠΑΟΚ αντεπιτέθηκε μετά από κροατικό κόρνερ, με τον Σαμάτα να βγάζει τετ α τετ τον Ντεσπόντοφ κι εκείνον να κερδίζει πέναλτι από τον Μίσιτς.

Ο Ζίβκοβιτς δεν λάθεψε από τη λευκή βούλα και έγραψε το 5-1 στο 88’, υπογράφοντας την εποποιία της ομάδας της Θεσσαλονίκης!

Οι ενδεκάδες των ομάδων

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Βιεϊρίνια (78’ Γιόνι), Κεντζιόρα, Κουλιεράκης, Μπάμπα, Σβαμπ (82’ Οζντόεφ), Μεϊτέ, Α. Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (78’ Μουργκ), Τάισον (67’ Ντεσπόντοφ), Μπράντον (78’ Σαμάτα)

Στον πάγκο: Ζ. Ζίβκοβιτς, Ταλιχμανίδης, Τσιγγάρας, Παναγιώτου, Μάρκος Αντόνιο, Τζίμας

Ντινάμο Ζάγκρεμπ (Σ. Γιακίροβιτς): Νέβιστιτς, Ριστόφσκι, Μπερνέ, Τεοφίλ-Κατρίν, Πέρκοβιτς (80’ Ογκιβάρα), Μίσιτς, Σούτσιτς (80΄Κουλένοβιτς), Σπίκιτς (74’ Κανέκο), Μπατούρινα, Χότζα (80’ Βίντοβιτς), Πέτκοβιτς

Στον πάγκο: Ζάγκορατς, Κλάριν, Σούταλο, Ζίβκοβιτς, Χαλίλοβιτς, Βρμπάντσιτς, Τσβέτκο

Διαιτητής: Όσμερς

Βοηθοί: Κέμπτερ, Σάαλ

4ος: Σρέντερ

VAR: Στορκς, Μπραντ

