Αταμάν: «Άξιζε τη νίκη ο Ολυμπιακός-Ήρωας ο Ράιτ-Δεν θέλω εμφύλιο στα playoffs»

Ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στη βοήθεια που πήρε ο Ολυμπιακός από τον πάγκο και ειδικά από τον Μόουζες Ράιτ χαρακτηρίζοντας δίκαια τη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Τούρκος προπονητής, μάλιστα, επισήμανε πως η ομάδα του δεν πήρε τίποτα από τον πάγκο πλην του Κώστα Σλούκα.

«Ήταν ένα τυπικό ντέρμπι, όχι όμορφο να βλέπεις την ποιότητα, αλλά ο Ολυμπιακός άξιζε να κερδίσει γιατί έπαιξε πιο δυνατά. Αρχίσαμε καλά το παιχνίδι τακτικά, αλλά χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ. Στη συνέχεια η είσοδος του Ράιτ άλλαξε τα δεδομένα, ήταν ο ήρωας του Ολυμπιακού γιατί είχε 9/9 δίποντα. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο πήραν πράγματα από τον πάγκο, ενώ εμείς πέρα από τον Σλούκα δεν πήραμε τίποτα. Τη μέρα που ο Γουόκαπ, ο Φαλ και ο Κάνααν δεν έπαιξαν στα συνήθη στάνταρ τους, αλλά χάσαμε. Δεν είναι όμως εύκολο να κερδίσεις σε αυτό το γήπεδο. Παλέψαμε ως το τέλος, αλλά ο Ολυμπιακός άξιζε τη νίκη και γι’ αυτό τον συγχαίρω», ανέφερε αρχικά ο Εργκίν Αταμάν.

Για το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον του ντέρμπι και αν αυτό «αδειάζει» τις δύο ομάδες πνευματικά και σωματικά, ο Τούρκος προπονητής απάντησε: «Ως προπονητής μού αρέσουν περισσότερο τα συναρπαστικά παιχνίδια, τα πιο θεαματικά. Αυτό δεν ήταν τέτοιο. Ο Ολυμπιακός βρήκε τρόπο να κερδίσει. Έλεγα πως δεν θα είναι καλό να παίξουμε με τον Ολυμπιακό στα playoffs, γιατί έχουμε ήδη παίξει έξι ματς και έχουμε το πρωτάθλημα. Υπάρχουν πολλές ομάδες που μπαίνουν στη διεκδίκηση των playoffs, όπως η Μακάμπι. Αν εξαιρέσουμε τη Ρεάλ, οι άλλες ομάδες είναι κοντά. Έχουμε άλλα πέντε ματς, ελπίζω να τα κερδίσουμε όλα και να μην παίξουμε με τον Ολυμπιακό».

Για τα χαμηλά ποσοστά του Παναθηναϊκού στα δίποντα είπε: «Είναι λίγο έκπληξη για μένα, προετοιμάσαμε το παιχνίδι για να επιτεθούμε στο καλάθι όσο ο Φαλ ήταν εκτός, αλλά έγινε το ανάποδο. Κάναμε πολλά λάθη απέναντι στον Ράιτ και τον Πετρούσεφ, τους δώσαμε πολλούς εύκολους πόντους. Συγχαρητήρια στον Ράιτ, δεν είναι εύκολο να βάλεις τόσους πόντους απέναντι σε έναν από τους καλύτερους αμυντικούς της Ευρωλίγκας, όπως ο Λεσόρ».

Τέλος, για το βάθος του Ολυμπιακού στους ψηλούς και αν τον προβληματίζει, ανέφερε: «Μας έλειψε ο Αντετοκούνμπο, γιατί είναι ο δεύτερος σέντερ μας. Ο Χουάντσο δεν μπορώ να πω ότι δεν μας έδωσε κάποια πράγματα, σε κάποια ματς είχε συνεισφορά. Όμως σήμερα πλην του Σλούκα δεν πήραμε πράγματα από τον πάγκο».

