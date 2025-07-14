Πάλμερ για Τραμπ στην απονομή: «Τι κάνει αυτός τώρα;» - Βίντεο

Ο Ντόναλντ Τραμπ με το… έτσι θέλω, αποφάσισε να παραμείνει δίπλα στον αρχηγό της Τσέλσι τη στιγμή που εκείνος θα σήκωνε το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων μετά το 3-0 επί της Παρί Σεν Ζερμέν.



Οι παίκτες των «μπλε» τον έβλεπαν και περίμεναν μάταια ν’ απομακρυνθεί. Για λίγα δευτερόλεπτα σάστισε ο Τζέιμς, ο Κουκουρέγια γέλασε, ο Έντσο προσπαθούσε να κρύψει το δικό του γέλιο και ο Πάλμερ σκούντηξε τον αρχηγό του και του είπε: «Τι κάνει αυτός τώρα;»!

I LOVE COLE PALMER. SAYING WHY IS TRUMP HERE 😭😭😭



pic.twitter.com/JVdZZVNlNI July 13, 2025

