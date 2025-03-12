FIBA Europe Cup: Στα ημιτελικά ο ΠΑΟΚ, νίκησε 82-76 τη Φρίμπουργκ

Σε ένα ματς στο οποίο έφτασε μέχρι το +14 στην έναρξή του, ο ΠΑΟΚ νίκησε 82-76 τη Φρίμπουργκ στο «Παλατάκι» στον δεύτερο μεταξύ τους προημιτελικό του FIBA Europe Cup και, σε συνδυασμό με την ισοπαλία 62-62 που απέσπασε στην Ελβετία την περασμένη Τετάρτη, προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης, επιστρέφοντας σε τετράδα της Ευρώπης για πρώτη φορά μετά το 1996, όπου τώρα θα αντιμετωπίσει σε διπλούς ημιτελικούς μια εκ των Σολέ ή Σαραγόσα.

Ο «δικέφαλος» έφτασε στο +14 στη λήξη της πρώτης περιόδου, βρέθηκε μόλις στο +1 σε κάποια διαστήματα της αναμέτρησης με τα τρίποντα του Κόβατς, όμως στην τέταρτη περίοδο με δύο σερί έφτασε μέχρι το +13 και στην πρόκριση.

Κορυφαίοι των παικτών του Μάσιμο Καντσελιέρι ήταν οι Φόρεστερ με 21, Μπάρτλεϊ με 17 και Ρέινολντς με 16 πόντους. Για τους Ελβετούς, ξεχώρισαν οι Νοτάζ, Κόβατς με 16, Ουίλιιαμς με 14 και Κοτούρ με 12 πόντους.

To ματς

Ο ΠΑΟΚ έβαζε σωστά την μπάλα μέσα στην ελβετική ρακέτα στην αρχή της αναμέτρησης κι έφτασε στο 5-2 και στο 7-4 με τους Αμερικανούς του, παίζοντας καλή άμυνα στα περιφερειακά σουτ της Φρίμπουργκ. Στη συνέχεια, ο ΠΑΟΚ άρχιζε να ευστοχεί από τη γραμμή του τριπόντου και με τρία συνεχόμενα προηγήθηκε 10-5, 15-7 κι 20-11 στην προσπάθεια των Ελβετών μέσα στην «ασπρόμαυρη» ρακέτα, αφού οι παίκτες του Μάσιμο Καντσελιέρι έπαιρναν και τα ριμπάουντ στα περιφερειακά σουτ των φιλοξενούμενων. Έτσι, ο Φόρεστερ έφερε το 24-11 και το 26-13 κι ο Χέντερσον το 29-15 για το 29-17 στην ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου.

Τα λάθη, η αστοχία κι η κακή άμυνα του «δικεφάλου» έδωσαν ένα 6-0 σερί στη Φρίμπουργκ, η οποία μείωσε 29-23. Ο ΠΑΟΚ βρήκε λύσεις με τους αιφνιδιασμούς και με σερί 4-0 έφτασε ξανά στο +8. Εκεί, ο Κόβατς «ζεστάθηκε» και με τρία σερί τρίποντα μείωσε στο -1, παρά την καλή άμυνα πάνω στα σουτ του. Όμως, στη συνέχεια, ο ΠΑΟΚ βελτιώθηκε στην άμυνα, οι παίκτες του «μπλόκαραν» την αντίπαλη περιφέρεια και με τις σωστές επιλογές μέσα στην αντίπαλη ρακέτα και τις βολές, έκανε σερί 6-0 για το 41-34 στην ολοκλήρωση του ημιχρόνου.

Ο ΠΑΟΚ είχε 12/21 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 8/9 βολές κι 23 ριμπάουντ. Η Φρίμπουργκ είχε αντίστοιχα 9/19 δίποντα, 3/15 τρίποντα, 7/9 βολές και 14 ριμπάουντ.

Ο ΠΑΟΚ δεν έβρισκε λύσεις στην έναρξη της τρίτης περιόδου και δέχτηκε 5-0 το σερί των Ελβετών. Τα δύο συνεχόμενα τρίποντα έφεραν το +5 για τους «ασπρόμαυρους», όμως η Φρίμπουργκ απάντησε με σερί 4-0 μέσα στην αντίπαλη ρακέτα για το -1. Ο Κόβατς ισοφάρισε με τρίποντο, ο ΠΑΟΚ απάντησε με σερί 4-0 για το 57-55 και το τριαντάλεπτο ολοκληρώθηκε 57-55.

Στο ντέρμπι στην έναρξη της τέταρτης περιόδου, το τρίποντο του Μπάρτλεϊ έφερε το 61-57 και το σερί 5-0 έφερε το 66-69. Νέο σερί 7-0 του «δικεφάλου», που έβρισκε λύσεις από πολλούς παίκτες του εκείνη τη στιγμή, έφερε το +12 στα 4’ κι ο ΠΑΟΚ πλησίαζε στα ημιτελικά. Το τρίποντο του Μπάρτλεϊ έφερε το 76-63 κι ο «δικέφαλος» διατηρούσε το +11 με +13 με πρωταγωνιστή τον Αμερικανό φόργουορντ. Τα λάθη των γηπεδούχων έφεραν 4-0 σερί στους Ελβετούς για το 80-73 στα 13’’ για το τελικό 82-76.

Τα δεκάλεπτα: 29-17, 41-34, 57-55, 82-76

