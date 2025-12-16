FIFA: Κορυφαίος Παίκτης της Χρονιάς ο Ουσμάν Ντεμπελέ

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της χρονιάς από τη FIFA, προσθέτοντας ένα ακόμα τρόπαιο στο ήδη εντυπωσιακό 2025 του.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε στη Ντόχα, μπροστά σε περίπου 800 προσκεκλημένους, πριν τον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και τη Φλαμένγκο.

Ο Γάλλος επιθετικός κέρδισε στην ψηφοφορία έναντι των Κιλιάν Μπαπέ και Λαμίν Γιαμάλ, σε μια διαδικασία που ψήφισαν αρχηγοί ομάδων, προπονητές, δημοσιογράφοι και οπαδοί.

Ένα μαγικό 2025 για τον Ντεμπελέ, το οποίο ολοκληρώνεται με 35 γκολ σε 53 συμμετοχές, τρεμπλ με την Παρί και πολλές προσωπικές διακρίσεις.

Μάλιστα, έγινε ο πρώτος Γάλλος που κατακτά το FIFA Best Player μετά τον Καρίμ Μπενζεμά το 2022, και έρχεται να προστεθεί στη χρυσή μπάλα που είχε ήδη κερδίσει τον Σεπτέμβριο.

