H FIFA ανακοίνωσε ότι οι 48 ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στη Βόρεια Αμερική θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο ύψους 655 εκατομμυρίων δολαρίων.

Στο Κατάρ το 2022, η πρωταθλήτρια Αργεντινή κέρδισε 42 εκατομμύρια δολάρια.

Σαράντα οκτώ ομάδες θα διαγωνιστούν συνολικά στο διευρυμένο τουρνουά -που θα φιλοξενηθεί από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα αποφέρει τεράστια έσοδα από τα δικαιώματα διαφήμισης και την πώληση εισιτηρίων και αναμένεται να αποφέρει στη FIFA έσοδα τουλάχιστον 10 δισ. δολαρίων, σημειώνει το Sky News.



Τα έπαθλα για το τουρνουά είναι τα εξής:

Νικητής - 50 εκατ. δολάρια

Δεύτερη θέση - 33 εκατομμύρια δολάρια

3η θέση - 29 εκατομμύρια δολάρια

4η θέση - 27 εκατομμύρια δολάρια

5η-8η θέση - 19 εκατομμύρια δολάρια

9η-16η θέση - 15 εκατομμύρια δολάρια

17η-32η θέση - 11 εκατομμύρια δολάρια

33η-48η θέση - 9 εκατομμύρια δολάρια

Και οι 48 ομάδες θα λάβουν επιπλέον 1,5 εκατ. δολάρια η κάθε μία για να καλύψουν τα «έξοδα προετοιμασίας», σύμφωνα με τη FIFA.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο, επικεφαλής της FIFA, δήλωσε ότι η διοργάνωση θα είναι «πρωτοποριακή όσον αφορά τη χρηματοδοτική της συμβολή στην παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα».

Ενώ 655 εκατομμύρια δολάρια θα μοιραστούν ως χρηματικά έπαθλα, η FIFA δήλωσε ότι συνολικά θα «διανεμηθούν» 727 εκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, δεν διευκρίνισε πού θα διατεθούν τα υπόλοιπα 72 εκατομμύρια δολάρια.

