Παγκακης: Τι ισχύει για Ουναί , το «πάγωμα», το επόμενο βήμα

Οι ημέρες περνάνε και ακόμη δεν έχουν κλείσει τα εσωτερικά μέτωπα στον Παναθηναϊκό. Για Βαγιαννίδη θα ξεκαθαρίσει αρχές της επόμενης εβδομάδας το θέμα. Για τον Ουναί υπάρχει πάγωμα των συζητήσεων. Για Ιωαννίδη δεν υπάρχει ακόμη φως στο τούνελ ενδιαφέροντος από κάποια ομάδα.

Θα πρέπει να κάνουμε υπομονή σε όλα τα μέτωπα, κατά πως φαίνεται. Στο θέμα Ουναί, πρώτοι σας είχαμε αναφέρει ότι παίκτης και Παναθηναϊκός θέλουν να πορευτούν μαζί. Κοινή η διάθεση. Όμως υπάρχει και η Μαρσέιγ. Οι Γάλλοι αν και πιέζονται από τ δικό τους cost control, θέλουν να ξεφορτωθούν τα βαριά συμβόλαια. Και αυτό πρέπει να γίνει μέχρι τέλος του μήνα Ιούνιο!

Πηγή: skai.gr

