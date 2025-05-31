Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε εκ νέου στο επίκεντρο της παγκόσμιας αθλητικής επιστημονικής κοινότητας, με τη συμμετοχή του κλαμπ και του PAO LAB στο Ετήσιο Συνέδριο του American College of Sports Medicine (ACSM).

Μία πολύ σημαντική διεθνή αναγνώριση για το PAO LAB στο οποίο το «τριφύλλι» έχει επενδύσει πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια σε ανθρώπινο δυναμικό και σε υποδομές, λειτουργώντας απολύτως υποστηρικτικά προς την ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού:

«Ο Παναθηναϊκός έχει διαχρονικά στηρίξει και αναπτύξει το PAO LAB, επενδύοντας συστηματικά στους ανθρώπους και τις υποδομές του. Η επένδυση αυτή έχει βοηθήσει σημαντικά την ομάδα μας όλα αυτά τα χρόνια, ενώ έχει πλέον κερδίσει την αναγνωρισιμότητα της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας.

Απόδειξη αυτού η συμμετοχή του PAO LAB μέσω του εκπροσώπου του, Γιώργου Παπαδημητρίου, στο Ετήσιο Συνέδριο (2025) του American College of Sports Medicine (ACSM) που πραγματοποιήθηκε στην Ατλάντα των ΗΠΑ. Ένα επιστημονικό συνέδριο το οποίο παρακολούθησαν και εκπρόσωποι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Το ACSM αποτελεί κορυφαίο διεθνή επιστημονικό οργανισμό στο πεδίο της άσκησης, της αθλητικής απόδοσης και της υγείας. Η παρουσίαση της επιστημονικής μας έρευνας σε ένα τόσο σημαντικό παγκόσμιο συνέδριο είναι αποτέλεσμα της στρατηγικής επένδυσης που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στο PAO Performance Lab, το οποίο συνεργάζεται με τη Μονάδα Μοριακής και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας της Άσκησης, στο Εργαστήριο Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Η συμμετοχή στο Ετήσιο Συνέδριο του ACSM ενισχύει τη διεθνή επιστημονική παρουσία του συλλόγου, προσφέροντας πρόσβαση σε σύγχρονη γνώση και τεχνολογίες που αφορούν την άσκηση και την υγεία. Αποτελεί καρπό της συστηματικής επένδυσης στη δημιουργία και λειτουργία του PAO LAB και αναδεικνύει τη σταθερή επιλογή του συλλόγου μας να εντάσσει την επιστήμη στον πυρήνα της αγωνιστικής του προσέγγισης.

Εν ολίγοις, ο Παναθηναϊκός, μέσω του PAO LAB, αναδεικνύεται σε πρωτοπόρο για τα ελληνικά δεδομένα, ενώ η παρουσία και δράση του σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια τον καθιστά σημείο αναφοράς στον παγκόσμιο αθλητικό χώρο».

Πηγή: skai.gr

