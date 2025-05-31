Αταμάν στα αποδυτήρια: «Στο ΣΕΦ να παίξουμε πολύ καλύτερα στην επίθεση»

Αφού πρώτα συνεχάρη τους παίκτες του για τη νίκη τους στον πρώτο τελικό ο Εργκίν Αταμάν επεσήμανε ότι δεν είναι κάτι παραπάνω το αποτέλεσμα αυτό από την πρώτη νίκη και πως χρειάζονται άλλες δύο.



Μάλιστα ζήτησε από τους παίκτες του στην επόμενη αναμέτρηση στο ΣΕΦ να είναι ανώτεροι στην επίθεση…



Αναλυτικά όσα ανέφερε:

“Καλή δουλειά! Παίξαμε καλά εντός έδρας. Δεν παίξαμε τόσο καλά στην επίθεση, χάσαμε πολλά σουτ. Είχαμε χαμηλά ποσοστά στα σουτ, αλλά κάναμε ένα πραγματικό εντός έδρας παιχνίδι με επιθετική άμυνα. Δεν τους επιτρέψαμε να σκοράρουν. Είναι μόνο μία νίκη. Χρειαζόμαστε ακόμα δύο. Στο δικό τους γήπεδο πρέπει να παίξουμε πολύ καλύτερα στην επίθεση.

Εντάξει, η αποψινή βραδιά δεν ήταν πολύ καλή για την επίθεση, αλλά ήταν καλή για την άμυνα. Πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο στην άμυνα. Επιθετικά ελπίζω ότι θα παίξετε καλύτερα την Κυριακή. Πάμε!”.

