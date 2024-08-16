Λογαριασμός
Παγκάκης: Κρίμα, έχασε και «κέρδισε» ο Παναθηναϊκός από το πιο extreme ματς ever

Όλο το ρεπορτάζ της επόμενης μέρας του δραματικού παιχνιδιού στο Άμστερνταμ

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του, νίκησε 0-1 τον Άγιαξ, του έβγαλε την ψυχή και έμεινε έξω μετά από 17 εκτελέσεις πέναλτι και ένα σπάνιο θρίλερ. Ο Νίκος Παγκάκης αναλύει όσα έγιναν στο χθεσινοβραδινό παιχνίδι. Ένα συγκλονιστικό βράδυ ζήσαμε στην Ολλανδία.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε και έχει ένα δύσκολο στοίχημα τη Λανς. Ο Παναθηναϊκός όμως κέρδισε πολλά πράγματα από τη χθεσινή βραδιά και ας μένει με ένα «κρίμα» για τον αποκλεισμό. Πρώτον κέρδισε τη συνολική αποθέωση και στα αποδυτήρια υπήρξε ικανοποίηση για την απόδοση.

TAGS: Παναθηναϊκός Άγιαξ ποδόσφαιρο
