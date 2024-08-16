Λογαριασμός
Αθανασίου: «Nα κρατήσει μόνο τα καλά από το ματς του Άμστερνταμ ο Παναθηναϊκός και θα του το ''γυρίσει'' το ποδόσφαιρο»

Όσα μετέφερε ο Νίκος Αθανασίου από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού στον bwinΣΠΟΡ FM την επομένη του αποκλεισμού από τον Άγιαξ

Παναθηναϊκός: «Nα κρατήσει μόνο τα καλά από το ματς του Άμστερνταμ»

Τον απόηχο του αποκλεισμού από τον Άγιαξ, αλλά και τα τελευταία του Παναθηναϊκού μετέφερε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 o Νίκος Αθανασίου.

Ο ρεπόρτερ του σταθμού αναφέρθηκε αρχικά στο ματς του Άμστερνταμ, σημειώνοντας ότι ο τρόπος που ο Άγιαξ προκρίθηκε ήταν πολύ σκληρός για τον Παναθηναϊκό ωστόσο σημείωσε ότι άπαντες θα πρέπει να σηκώσουν κεφάλι, να κρατήσουν μόνο τα θετικά και να προχωρήσουν και το ποδόσφαιρο θα τους δικαιώσει.

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον Ντιέγκο Αλόνσο και στον τρόπο με τον οποίο χτίζει την ομάδα, αλλά και την πίστη που είχε ο ίδιος και οι παίκτες για την πρόκριση η οποία φάνηκε στο γήπεδο.

Τέλος ο Νίκος Αθανασίου προανήγγειλε... ροτέισον για την πρεμιέρα με τον Asteras Aktor.

Aκούστε το ηχητικό απόσπασμα:

