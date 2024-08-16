Το πρωτάθλημα αρχίζει στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Το πρωτάθλημα αρχίζει και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας μεταφέρει φάση προς φάση όλα τα παιχνίδια της πολυαναμενόμενης πρεμιέρας.

Η αυλαία ανοίγει το Σάββατο 17 Αυγούστου στις 20:00 με τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Πανσερραϊκό, την ίδια ώρα που ο Ολυμπιακός ξεκινάει τις υποχρεώσεις του με εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στον Βόλο.

Την Κυριακή 18 Αυγούστου ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα ΑΚΤΟΡ στο ΟΑΚΑ στις 20:00 και της ΑΕΚ κόντρα στον ΟΦΗ στην Opap Arena, δύο ώρες αργότερα. Το πρόγραμμα της ημέρας ανοίγει στις 19:00 με το παιχνίδι Λεβαδειακός-Athens Καλλιθέα, συνεχίζεται στις 20:30 με τον αγώνα Ατρόμητος-Άρης, ενώ η δράση της πρεμιέρας ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 19 Αυγούστου στις 21:00 με το ντέρμπι της Στερεάς Ελλάδας ανάμεσα σε Παναιτωλικό και Λαμία στο Αγρίνιο.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο στο στούντιο με ρεπορτάζ, σχόλια και ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές.

