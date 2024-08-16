Υπόκλιση Αλόνσο και παικτών στο κοινό του Παναθηναϊκού (vid)

Ο Παναθηναϊκός έδειξε πως δεν είναι μία ομάδα που δεν την υπολογίζεις. Μέσα στο “Γιόχαν Κρόιφ Αρένα”, δηλαδή μέσα στο σπίτι του Άγιαξ, έπαιξε στα ίσια τον αντίπαλό του ακόμα και αν έχασε. Ο κόσμος του Τριφυλλιού, που είχε έρθει να υποστηρίξει την προσπάθεια της ομάδας, έμεινε ευχαριστημένος από την εμφάνιση των παικτών. Υπόκλιση Αλόνσο στο κοινό του Παναθηναϊκού (vid).

Πηγή: skai.gr

