ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Χρήζει διορθώσεων το μνημόνιο για το γήπεδο– Ελπίζουμε να πρυτανεύσει η κοινή λογική και να γίνουν

Λίγες ώρες μετά την παραλαβή του μνημονίου του γηπέδου από τον Ερασιτέχνη η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έκανε γνωστές κάποια πρώτα συμπεράσματα από την πρώτη ανάγνωση αυτού. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε διαρροή της αναφέρει ότι γίνεται αντιληπτό από την πρώτη ανάγνωση του μνημονίου ότι είναι ένα κείμενο το οποίο χρήζει αρκετών διορθώσεων και τονίζεται ότι έχει αρκετές διαφοροποιήσεις συγκριτικά με το μνημόνιο το οποίο είχε συντάξει η τεχνοκρατική επιτροπή του Ερασιτέχνη.

Από τον Δικέφαλο του Βορρά σχολιάζουν ότι στο τέλος να πρυτανεύσει η κοινή λογική και κάποιοι όροι θα τροποποιηθούν για να συμβαδίζουν μαζί της και υπογραμμίζουν… «στηριζόμενοι στην ειλικρινή διάθεση όλων μας, ευελπιστούμε πως θα προχωρήσουμε σύντομα στην υπογραφή του μνημονίου, για να ανοίξει άμεσα ο δρόμος για την κατασκευή της Νέας Τούμπας».



Οι τροποποιήσεις αυτές συγκριτικά με το μνημόνιο της τεχνοκρατικής επιτροπής έχουν να κάνουν με ζητήματα τα οποία ουσιαστικά παρουσιάζουν την αδυναμία των μελών του ΔΣ του Ερασιτέχνη να αντιληφθούν πρακτικά, αλλά και σημαντικά, θέματα με αποτέλεσμα να εκτεθούν στους συνομιλητές τους.



Η ΠΑΕ έχει διαβεβαιώσεις ότι θα γίνουν οι αλλαγές που πρέπει, ωστόσο επιλέγει να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να περιμένει να το διαπιστώσει και εμπράκτως…

