Όσμαν: Χαίρομαι που μένω στην Αθήνα, είμαι σίγουρος για επιτυχίες

O Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα στο ΟΑΚΑ για την 34η και τελευταία αγωνιστική της Ευρωλίγκας (21:15, NovaSports Prime, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr), θέλοντας να κλείσει με νίκη τη Regular Season, πριν μπει στα playoffs.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ο Τζέντι Όσμαν μίλησε στο «Meridian Sport» της Σερβίας για την ανανέωση της συνεργασίας του με τους «πράσινους», το ματς κόντρα στους «ερυθρόλευκους», τον αείμνηστο Ντούσαν Ίβκοβιτς αλλά και τον Ματίας Λεσόρ.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για την ανανέωση του συμβολαίου του: «Φυσικά χαίρομαι πολύ που μένω στην Αθήνα. Ελπίζω ότι θα κερδίσουμε τον τίτλο φέτος και τα επόμενα χρόνια.

Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μεγάλες επιτυχίες».

Για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα: «Ο Ερυθρός είχε μία πολύ καλή σεζόν. Έχασε κάποια σημαντικά παιχνίδια, οπότε νομίζω ότι το ματς θα είναι πολύ δύσκολο, γιατί έχει σημασία για αυτούς, οπότε θα είναι ακόμα πιο επικίνδυνοι. Περιμένουμε ότι θα γίνει ένας πραγματικός αγώνας».

Για τον Ντούσαν Ίβκοβιτς: «Είναι ένας θρύλος! Δούλεψα μαζί του για ενάμιση χρόνο. Είχαμε πολύ καλές σχέσεις, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Ήταν μεγάλη τιμή να δουλεύω μαζί του, γιατί είναι διάσημος προπονητής. Θα του είμαι πάντα ευγνώμων γιατί πίστεψε πρώτος σε μένα. Με έριξε στη φωτιά. Έπαιξα τα πιο σημαντικά μου λεπτά στην EuroLeague και στο πρωτάθλημα Τουρκίας».

Για τον Λεσόρ και τη σχέση του με την Παρτίζαν: «Ξέρω ότι ο Ματίας αγαπά την Παρτιζάν και έχει γίνει θρύλος του συλλόγου. Μερικές φορές μιλάμε στα σερβικά και είναι πραγματικά ενδιαφέρον για μένα να του μιλάω. Έχουμε μια υπέροχη σχέση. Παίξαμε ο ένας εναντίον του άλλου, οπότε γνωριζόμασταν, αλλά τώρα έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση και χαίρομαι που είμαστε στην ίδια ομάδα. Φυσικά, η μεγαλύτερη επιθυμία μου είναι να κερδίσω τίτλους μαζί του».

