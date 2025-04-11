H Eλληνική Ολυμπιακή Επιτροπή στηρίζει τον Κουρουγκλίεβ

Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Νταουρέν Κουρουγκλίεβ, με τον Έλληνα πρωταθλητή να κατακτά το χρυσό μετάλλιο για 3η συνεχόμενη φορά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ελευθέρας πάλης!

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού, επισκέφθηκε σήμερα τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρο Κούβελο, ο οποίος και έδειξε εκ μέρους της ΕΟΕ την έμπρακτη στήριξή της στον 32χρονο πρωταθλητή!

Τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρο Κούβελο επισκέφτηκε στο γραφείο του ο Πρωταθλητής Ευρώπης στην πάλη Νταουρέν Κουρουγκλίεβ μία μέρα μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, από το χρυσό θρίαμβο στη Σλοβακία.

Ο κ. Κούβελος προσκάλεσε τον Κουρουγκλίεβ για να τον συγχαρεί για το τρίτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πάλης. «Θερμά συγχαρητήρια Νταουρέν που συνεχίζεις να μας κάνεις υπερήφανους, λίγους μήνες μετά το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Στον τελικό για το χρυσό πάλεψες σαν λιοντάρι και απέδειξες και πάλι ότι είσαι κορυφαίος. Το πάθος και η αγάπη σου για την Ελλάδα φαίνονται σε κάθε αγώνα σου, όταν μετά πανηγυρίζεις με την ελληνική σημαία το νέο σου κατόρθωμα. Εμείς ως Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα είμαστε στο πλευρό σου και θα σε στηρίξουμε στην προετοιμασία σου, έως τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες», είπε ο Πρόεδρος της ΕΟΕ στον Πρωταθλητή Ευρώπης, με τον ίδιο να ευχαριστεί για τα θερμά λόγια και το ενδιαφέρον.

Συζήτησαν επίσης τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και ο Νταουρέν Κουρουγκλίεβ είπε στον κ. Κούβελο ότι μέχρι τώρα, και παρά το χάλκινο μετάλλιο, δεν έχει καταφέρει να βρει κάποιο χορηγό. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής δεσμεύτηκε ότι θα τον βοηθήσει και θα τον εντάξει στο πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν Αθλητή» που θα δημιουργήσει η ΕΟΕ για το νέο Ολυμπιακό κύκλο με χρονικό ορίζοντα τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Αντζελες.

Στη συνάντηση ήταν μαζί και ο Ολυμπιονίκης και εκπρόσωπος της πάλης στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή Κώστας Θάνος, ενώ ο Νταουρέν Κουρουγκλίεβ για να ευχαριστήσει τον κ. Κούβελο για την πρόσκληση στην ΕΟΕ πέρασε στο λαιμό του το χρυσό μετάλλιο.

