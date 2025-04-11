Κούκλα εμπνευσμένη από τον θρύλο του μπάσκετ, συγγραφέα, ακτιβιστή και φιλάνθρωπο LeBron James παρουσιάζει η Mattel, Inc.

Η Barbie συνεργάζεται με το LeBron James Family Foundation για να κυκλοφορήσει την πρώτη κούκλα Ken-αθλητή, τιμώντας τον LeBron James για τη θετική του επίδραση στον πολιτισμό, το στυλ και την κοινωνία.

Η ταινία Barbie το 2023 δημιούργησε ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο, επαναπροσδιορίζοντας τον κόσμο της Barbie, συμπεριλαμβανομένου του Ken. Οι ενήλικες αποτελούν το ταχύτερα αναπτυσσόμενο καταναλωτικό κοινό στη βιομηχανία παιχνιδιών. Η Barbie απευθύνεται σε συλλέκτες και σήμερα παρουσιάζει τον Ken με τον πιο απροσδόκητο τρόπο. Ενόψει του εορτασμού των 65 χρόνων του εμβληματικού χαρακτήρα το 2026, η μάρκα τιμά τους Kenbassadors Trademark , άτομα που εμπνέουν και συμβάλλουν σε έναν καλύτερο κόσμο για όλους.

Η Krista Berger, Senior Vice President της Barbie and Global Head of Dolls Mattel, δήλωσε: «Ο Ken είναι παντοτινός φίλος και υποστηρικτής της Barbie. Είμαστε ενθουσιασμένοι που παρουσιάζουμε μια νέα εκδοχή του Ken, τιμώντας τον LeBron όχι μόνο ως πρότυπο αλλά και για την εμβληματική του θέση, τη διαρκή του επιρροή στον πολιτισμό και την αφοσίωσή του στη διαμόρφωση μιας νέας γενιάς θα ξεκλειδώσει τις απεριόριστες δυνατότητές της».

Ο LeBron James ανέφερε: «Όταν ήμουν παιδί, ήμουν τυχερός που είχα πρότυπα που όχι μόνο με ενέπνευσαν, αλλά μου έδειξαν και τι μπορείς να καταφέρεις μέσα από σκληρή δουλειά και αφοσίωση. Τώρα που είμαι ενήλικας, καταλαβαίνω πόσο σημαντικό είναι για τους νέους να έχουν θετικά πρότυπα. Γι' αυτό η συνεργασία με την Barbie για την κυκλοφορία της κούκλας LeBron James Kenbassadors είναι για εμένα μεγάλη τιμή. Είναι μια ευκαιρία να αναδείξουμε τη δύναμη των προτύπων που ενισχύουν την αυτοπεποίθηση, εμπνέουν όνειρα και δείχνουν στα παιδιά ότι μπορούν να πετύχουν σπουδαία πράγματα».

Ο LeBron James είναι γνωστός όχι μόνο για τις θρυλικές του επιδόσεις στο γήπεδο, αλλά και για την επιρροή του στον πολιτισμό και το στυλ. Η κούκλα δεν αποτυπώνει μόνο την ανεπιτήδευτη κομψότητά του αλλά και το ύψος του καθώς είναι μία ίντσα ψηλότερη από τις κλασικές φιγούρες Ken.

Ο ίδιος ο James συνεργάστηκε με την ομάδα της Barbie για να σχεδιάσει τα ρούχα της κούκλας, τα οποία περιλαμβάνουν ένα ειδικά σχεδιασμένο jacket, το χαρακτηριστικό μπλουζάκι «We Are Family» του ιδρύματός του, αθλητικά παπούτσια Nike Terminator High, ακουστικά Beats, γυαλιά ηλίου, τσαντάκι μέσης, ρολόι και το κλασικό βραχιόλι του LeBron James "I Promise". Το jacket έχει επίσης, ένα patch «We Are Family» προς τιμήν του LeBron James Family Foundation, ένα patch με το νούμερο 23, που αντιπροσωπεύει τη φανέλα του και ένα patch Ohio, ως φόρο τιμής στην πατρίδα του.

Η Barbie είναι περήφανη που συνεργάζεται με το LeBron James Family Foundation, το οποίο ίδρυσε ο James για να στηρίξει την κοινότητα του Akron στο Οχάιο, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια στις οικογένειες μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης, στέγασης, περίθαλψης και επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτοί οι ζωτικής σημασίας πόροι, σε συνδυασμό με τη φιλοσοφία "We Are Family", αναδιαμορφώνουν την έννοια της οικογένειας και της κοινότητας.

«Για το LeBron James Family Foundation και τις οικογένειες που υποστηρίζουμε, αυτή η κούκλα είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα παιχνίδι. Αντιπροσωπεύει την ιδέα ότι ένα παιδί από οπουδήποτε, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε με την Barbie για να συνεχίσουμε να εμπνέουμε τη νέα γενιά και να γιορτάσουμε τη δέσμευση του LeBron στην κοινότητά του, μέσα από την κυκλοφορία της κούκλας LeBron James Kenbassadors», δήλωσε η Michele Campbell, Διευθύντρια του Ιδρύματος.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της στην εκπαίδευση, κάτι που ο ίδιος ο James στηρίζει με πάθος, η Mattel θα δωρίζει ένα αντίτυπο του παιδικού βιβλίου «I Am More Than» για κάθε Barbie Signature LeBron James Kenbassadors, στην οργάνωση Save the Children. Η οργάνωση Save the Children και το Mattel Children’s Foundation συνεργάζονται εδώ και πάνω από 20 χρόνια, παρέχοντας υποστήριξη σε παιδιά παγκοσμίως, ώστε να έχουν ένα καλό ξεκίνημα στη ζωή, πρόσβαση στην εκπαίδευση και προστασία από κινδύνους. Η κούκλα Barbie Signature LeBron James Kenbassadors θα είναι διαθέσιμη από τη Δευτέρα 14 Απριλίου σε επιλεγμένα καταστήματα παιχνιδιών.

Σχετικά με το LeBron James Family Foundation

Με δέσμευση να επαναπροσδιορίσει την έννοια της κοινότητας και να ενδυναμώσει τις οικογένειες, το LeBron James Family Foundation (LJFF) επενδύει χρόνο, πόρους και πάθος εστιάζοντας στην εκπαίδευση και τις εκπαιδευτικές εξωσχολικές πρωτοβουλίες. Μέσα από το βασικό του πρόγραμμα, το I PROMISE Program, το Ίδρυμα υποστηρίζει περισσότερους από 1.600 μαθητές και τις οικογένειές τους, παρέχοντάς τους βασικούς πόρους, υπηρεσίες υποστήριξης και προγράμματα οικογενειακής ενδυνάμωσης, ώστε να επιτύχουν στο σχολείο και πέρα από αυτό.

Το 2018, το Ίδρυμα ενσωμάτωσε όλες τις πρωτοβουλίες του στο I PROMISE School, δημιουργώντας ένα νέο μοντέλο για τη δημόσια εκπαίδευση στις αστικές περιοχές. Παράλληλα, έχει επεκτείνει τους πόρους του με το PROMISE Institute: Ανώτατη εκπαίδευση και υποστήριξη οικογενειών, το I PROMISE Village: Μεταβατική στέγαση για οικογένειες σε κρίση, το I PROMISE Housing: Προσιτή κατοικία, το House Three Thirty: Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, το I PROMISE HealthQuarters: Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης. Αυτοί οι ζωτικής σημασίας πόροι, σε συνδυασμό με τη φιλοσοφία "We Are Family", αναδιαμορφώνουν την έννοια της οικογένειας και της κοινότητας. Μάθετε περισσότερα για το έργο τους στο www.lebronjamesfamilyfoundation.org.

