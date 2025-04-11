Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός: Υποψήφιος για την προεδρία ο Δημήτρης Βρανόπουλος

Ο Δημήτρης Βρανόπουλος ανακοίνωσε ότι κατέθεσε υποψηφιότητα για την προεδρία του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού. «Η παρουσία μου έχει σκοπό μόνο να ενώσει και μετά από μια περίοδο συγκρούσεων, η μοναδική σημαντική προϋπόθεση που έθεσα ήταν να πορευτούμε όλοι μαζί», αναφέρει, ενώ τονίζει πως έχει ήδη συσστρατεύσει επιφανείς επιχειρηματίες στο πλευρό του.

Οι εκλογές έχουν ιδιαίτερη σημασία, αφού εκτός των άλλων η νέα διοίκηση θα αναλάβει σε μια περίοδο που θα μπει στην τελική ευθεία υλοποίησης το πρότζεκτ για τον Βοτανικό.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Με τη σημερινή μου δήλωση θα ήθελα να ενημερώσω τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού ότι αποφάσισα να καταθέσω την υποψηφιότητα μου για την προεδρία του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου.

Ο στόχος μου είναι ένας και μοναδικός. Να φέρουμε ξανά τον Παναθηναϊκό στη θέση του, παντού, να τον καθιερώσουμε όπως επιτάσσει ο ύμνος του πρωταθλητή σ/όλα τα σπορ και να τον οδηγήσουμε στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με ασφάλεια και ενότητα.

Δεν πήρα την απόφαση να θέσω την υποψηφιότητα μου για προεδρία ελαφρά τη καρδία. Και σίγουρα όχι αδιαπραγμάτευτα. Η παρουσία μου έχει σκοπό μόνο να ενώσει και μετά από μια περίοδο συγκρούσεων, η μοναδική σημαντική προϋπόθεση που έθεσα ήταν να πορευτούμε όλοι μαζί. Φίλαθλοι, ομάδες, διοίκηση ενωμένοι μπορούν να κάνουν θαύματα κι αυτό το έχει αποδείξει η ίδια η ιστορία μας.

Αν η παρουσία μου στον Παναθηναϊκό, η επαγγελματική μου αυτονομία και η διάθεσή μου να προσφέρω οικονομικά και προσωπικά, με χρόνο και αστείρευτη ενέργεια, δεν είναι αρκετή για να προχωρήσουμε όλοι μαζί στην επόμενη ημέρα, τότε προφανώς δεν θα κρίνομαι ικανός να φέρω εις πέρας τον ρόλο που παρέχει το μεγαλύτερο αξίωμα στον ιστορικότερο και μεγαλύτερο Σύλλογο της χώρας.

Μπήκα στον Παναθηναϊκό για να προσφέρω σε κάτι που αγαπάμε όλοι με πάθος. Για τον λόγο αυτό τις προηγούμενες ημέρες απηύθυνα κάλεσμα σε επιφανείς Παναθηναϊκούς και συνεχίζω να απευθύνω. Ελάτε όλοι μαζί. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί Παναθηναϊκοί, και σίγουρα δεν περισσεύουν οι άνθρωποι με οικονομικές δυνατότητες αν θέλουμε να καταστήσουμε το τριφύλλι ξανά πρωταθλητή.

Έχουμε καταφέρει ήδη να πάρουμε κάποιες θετικές απαντήσεις και να συγκεντρώσουμε μια ομάδα επιχειρηματιών που ίσως έχουν διαφορετική αφετηρία επαγγελματικά αλλά κοινή κατεύθυνση συναισθηματικά: Τη γιγάντωση του Παναθηναϊκού.

Τις επόμενες ημέρες παρουσιάζοντας τις ιδέες μας για το αύριο του Συλλόγου θα αντιληφθούν όλοι μέσα από κινήσεις που θα ανακοινωθούν, πώς αντιλαμβανόμαστε τον Παναθηναϊκό στο πραγματικό του μέγεθος.

Ως τότε, και μέχρι την Τετάρτη 16/04, συνεχίζουμε τις Επαφές για τη συστράτευση με στόχο ένα αρραγές, ισχυρό και αυτοδύναμο Διοικητικό Συμβούλιο που θα ενώσει και θα μας οδηγήσει όλους μαζί στις επόμενες σεζόν.

Η Παναθηναϊκή συσπείρωση είναι μονόδρομος. Οι διαφωνίες είναι θεμιτές, αλλά η ενότητα γύρω από τη μία και μοναδική ιδέα που λέγεται Παναθηναϊκός είναι αδιαπραγμάτευτη.

Η επόμενη ημέρα πρέπει να μας βρει με μία πανίσχυρη ομάδα μέσα κι έξω από τα γήπεδα. Αναγνωρίζοντας τα λάθη μας, διορθώνοντας όποια ζητήματα μπορεί να προέκυψαν, και βάζοντας τις βάσεις για τη λειτουργία του Συλλόγου σε επαγγελματικά πρότυπα, με τεχνοκράτες σε καίριες θέσεις, με αγάπη και ενίσχυση παντού, με τον κόσμο μας μπροστάρη, και τους διοικούντες να υποστηρίζουν οικονομικά, θα οδηγήσουμε τον Παναθηναϊκό στη νέα εποχή. Από σήμερα το δικό μου σύνθημα ταυτίζεται με τον τρόπο που το εξέφρασε καλύτερα ο λαός μας: «Μόνο ενωμένοι γράφουμε ιστορία».

