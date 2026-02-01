Η Τούμπα δάκρυσε και ο ΠΑΟΚ νίκησε για τα αετόπουλά του

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και με τους φίλους του «Δικεφάλου του Βορρά» να δακρύζουν και να τιμούν τα αδέρφια τους που έχασαν τόσο άδικα και ξαφνικά τη ζωή τους πηγαίνοντας στη Γαλλία για να δουν από κοντά το παιχνίδι της αγαπημένης τους ομάδας με τη Λιόν, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε εύκολα με 4-1 του Πανσερραϊκού, για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Όλα τα γκολ μπήκαν πριν καν συμπληρωθεί μισή ώρα αγώνα, με τους νικητές να ανοίγουν το σκορ στο 5’ και να προηγούνται με 2-0 στο 8’, καθαρίζοντας ουσιαστικά από πολύ νωρίς την υπόθεση-τρίποντο.

Ανατριχιαστικές στιγμές στο γήπεδο της Τούμπας τόσο πριν από την έναρξη του αγώνα, όταν εκπρόσωποι από συνδέσμους φίλων του ΠΑΟΚ μαζί με τις δύο ομάδες και με τους διαιτητές, κατέθεσαν στεφάνια μπροστά στη Θύρα 4, όσο και στο 27ο λεπτό του ματς, όταν άναψαν πάρα πολλά καπνογόνα στις κερκίδες και περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου για τα αδικοχαμένα αετόπουλα, ενώ το σύνθημα «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» δονούσε την ατμόσφαιρα.

Με το τρίποντο που πήρε από την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ ανέβηκε ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας και περιμένει το αποτέλεσμα του ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Από την άλλη, ο Πανσερραϊκός παραμένει κολλημένος στην τελευταία θέση και στο -5 από τον προτελευταίο, Asteras AKTOR.

Ανησυχία στις τάξεις του ΠΑΟΚ για τον Κωνσταντέλια, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου επειδή ένιωσε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο του δεξιού του ποδιού.

Η ομάδα του Λουτσέσκου έχει μπροστά της ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα, το οποίο ξεκινά την επόμενη εβδομάδα με το εκτός έδρας ντέρμπι του κόντρα στον Παναθηναϊκό, ενώ θα ακολουθήσουν κατά σειρά τα παιχνίδια με Άρη (εκτός έδρας), Παναθηναϊκό (εντός, Κύπελλο), ΑΕΚ (εντός) και Θέλτα (εντός). Δύσκολο έργο για την επόμενη αγωνιστική έχει και ο Πανσερραϊκός, ο οποίος θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ.

Στο μυαλό των κόουτς:

Με το κλασικό του 4-2-3-1 και με 10 αλλαγές σε σύγκριση με το παιχνίδι κόντρα στη Λιόν, παρέταξε τον ΠΑΟΚ ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Παβλένκα επέστρεψε για να αντικαταστήσει τον Τσιφτσή, ενώ Σάστρε, Βολιάκο, Λόβρεν και Τέιλορ αποτέλεσαν την τετράδα άμυνας μπροστά του. Καμαρά και Ζαφείρης ξεκίνησαν ως οι δύο χαφ στον άξονα, με τους Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλια και Πέλκα πίσω από τον Γερεμέγεφ. Κένι και Ιβανούσετς έμειναν εκτός αποστολής.

Από την άλλη, ο Ζεράρ Σαραγόσα επέλεξε τον Τσομπανίδη τερματοφύλακα, τους Γκελασβίλι, Βόλνεϊ και Ντε Μάρκο τριάδα στόπερ και τους Γεωργιάδη, Καμαρά στα άκρα. Λιάσος, Δοϊρανλής ξεκίνησαν στον άξονα, με Τεσέιρα και Ριέρα πίσω από τον πιο προωθημένο Καρέλη. Εκτός αποστολή έμειναν οι Μπρουκς, Ομεονγκά, Κάλινιν, Λύρατζης, Ρικέλμε, Σοφιανός, Ουαγκέ, Ρουμιάντσεβ και Πουρλιοτόπουλος.

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ να φτιάχνει την πρώτη τελική του προσπάθεια στο 2’, όταν ο Τσομπανίδης απέκρουσε δύσκολα ένα μακρινό σουτ του Κωνσταντέλια. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι δεν άργησαν να μπουν στη θέση του οδηγού, αφού στο 5’ ο Σάστρε έκανε βαθιά μπαλιά και ο Ντεσπόντοφ σέντρα για τον αμαρκάριστο Γερεμέγεφ, ο οποίος πέτυχε με κεφαλιά το πρώτο του γκολ με τον «Δικέφαλο του Βορρά»!

Μάλιστα, 3 λεπτά αργότερα ήρθε και το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ, με τους ρόλους για Γερεμέγεφ και Ντεσπόντοφ να αντιστρέφονται και με τον Σουηδό επιθετικό να σερβίρει υπέροχη ασίστ στον Βούλγαρο, ο οποίος πλάσαρε σωστά στην κίνηση για να δώσει από πολύ νωρίς στο ματς, ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης στους γηπεδούχους.

Στο 12’ ήρθε η απάντηση του Πανσερραϊκού, με τον Βόλνεϊ να στέλενει την μπάλα στα δίχτυα του Παβλένκα με απευθείας εκτέλεση φάουλ, όμως ο ΠΑΟΚ δεν πτοήθηκε, βρίσκοντας το τρίτο του γκολ στο 19’, όταν μετά από σέντρα του Ντεσπόντοφ που κόντραρε σε αμυντικό και κεφαλιά-πάσα του Γερεμέγεφ, ο Πέλκας έκανε το 3-1 με ένα πανέμορφο γυριστό!

Στο 24’ ο Κωνσταντέλιας έκανε υπέροχη ατομική προσπάθεια και «σέρβιρε» στον Ντεσπόντοφ, ο οποίος όμως έκανε κακό κοντρόλ πριν βγει τετ-α-τετ με τον Τσομπανίδη, ενώ στο 26’ ο Πέλκας εκτέλεσε με σέντρα ένα φάουλ, πριν ο Βολιάκο σκοράρει και εκείνος, για το 4-1!



Μόλις το χρονόμετρο έδειξε το 27ο λεπτό του αγώνα, οι φίλοι του ΠΑΟΚ άναψαν ταυτόχρονα πάρα πολλά καπνογόνα στις κερκίδες της Τούμπας, για τα αδικοχαμένα αδέρφια τους, με το παιχνίδι να ξεκινά ξανά μετά από διακοπή περίπου 8 λεπτών, όσα χρειάστηκαν για να καθαρίσει η ατμόσφαιρα από τον καπνό.

Στο 41’ ο Κωνσταντέλιας έκανε την κάθετη πάσα, με τον Γερεμέγεφ να σουτάρει συρτά στην κίνηση, αλλά άστοχα, ενώ στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, ο Κωνσταντέλιας ένιωσε ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο του δεξιού του ποδιού και αντικαταστάθηκε από τον Χατσίδη.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.