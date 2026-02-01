Σε... παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε η Εθνική μας ομάδα τη δεύτερη και τελευταία αγωνιστική της β' φάσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης Γυναικών που διεξάγεται στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας!

Οι πολίστριες του Χάρη Παυλίδη δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα απέναντι στην Κροατία, κυριάρχησαν απόλυτα στην πισίνα του «Olympic Pools Complex» του Φούντσαλ και έκαναν το «5 στα 5» στη διοργάνωση με το εντυπωσιακό 23-6, κατακτώντας παράλληλα και μαθηματικά την κορυφή του πέμπτου ομίλου της διοργάνωσης.

Άλλωστε, το αποψινό παιχνίδι αποτέλεσε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για μια... καλή προπόνηση ενόψει του ημιτελικού της Τρίτης (03/02) απέναντι στη δεύτερη ομάδα του 6ου ομίλου, την Ουγγαρία.

Κορυφαία αθλήτρια για τη «γαλανόλευκη» που εκμεταλλεύτηκε τη συνθήκη με παίκτρια παραπάνω, βρίσκοντας 6 γκολ σε 9 τέτοιες καταστάσεις, ήταν η Βάσω Πλευρίτου με 6 τέρματα, με τη Μυριοκεφαλιτάκη να προσθέτει άλλα 4! Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και η Ιωάννα Σταματοπούλου, με την 27χρονη κίπερ να αποκρούει συνολικά 9 σουτ!

Χαρακτηριστικό της εικόνας της Εθνικής και του αγώνα, ήταν πως βρήκαν τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα συνολικά έντεκα πολίστριες, δείγμα της πολυφωνίας στην επίθεση, αλλά και της καταπληκτικής κυκλοφορίας της μπάλας.

Το παιχνίδι δεν χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης, καθώς, από το πρώτο κιόλας οκτάλεπτο το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας προηγήθηκε με 5-0, κλείνοντας το ημίχρονο στο +9 και το 11-2! Μάλιστα, κρατώντας την Κροατία χωρίς τέρμα για 11 αγωνιστικά λεπτά (!), η Ελλάδα εκτόξευσε τη διαφορά στο +15 και το 17-2, προτού ρίξει στροφές στο φινάλε του αγώνα και οι τυπικά φιλοξενούμενες βρουν 4 τέρματα, δύο περισσότερα από όσα είχαν πετύχει στα πρώτα 24 λεπτά αγώνα!

Τα οκτάλεπτα: 5-0, 6-2, 6-0, 6-4.

