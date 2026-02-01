Παγκάκης: Στη Λεωφόρο ο Σισόκο βλέπει Παναθηναϊκό με την οικογένεια του (vid)

Ο εκλεχτός του Παναθηναϊκού για την θέση στο 8 Μουσά Σιαοκό, πέρασε βρίσκεται στην Ελλάδα για Λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Και μάλιστα παρακολούθησε μαζί με τη οικογένεια του την προσπάθεια των πράσινων κόντρα στη Κηφισιά. Στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Ο 36χρονος χαφ είναι ένα καθαρό οκτάρι που καλείται με την εμπειρία του να δώσει ο ώθηση στο χώρο του κέντρου και στο δημιουργικά σκέλος.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.