Ο ΕΣΑΚΕ ανέβαλε το προγραμματισμένο για το Σάββατο (15/03) ντέρμπι της Θεσσαλονίκης έπειτα και από το αίτημα του ΠΑΟΚ μετά τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά...

Το τελευταίο που ενδιαφέρει γι' ακόμα μια φορά την κοινωνία στη Θεσσαλονίκη είναι η αθλητική δράση και στον ΠΑΟΚ ζήτησαν την αναβολή του ντέρμπι με τον Άρη για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο ΕΣΑΚΕ, έπειτα και από τις επαφές του «δικεφάλου του βορρά» και με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, αποφάσισε την αναβολή του παιχνιδιού με τους «κίτρινους», το βράδυ της Παρασκευής.



Φυσικά, θα οριστεί πλέον σε νέα ημερομηνία...

Η απόφαση του ΕΣΑΚΕ

O αγώνας ΠΑΟΚ – Άρης Betsson που ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 στις 18:15, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL 2025-2026, αναβάλλεται.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του, θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση.

Αναλυτικά και η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ:

O αγώνας ΠΑΟΚ – Άρης Betsson που ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 (18:15), για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL, αναβάλλεται.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση από τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος.

Οι φίλαθλοι που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ – Άρης Betsson, θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν κανονικά στη νέα ημερομηνία διεξαγωγής που αναμένεται να ανακοινωθεί από την Stoiximan GBL.

Όσοι φίλαθλοι, για οποιονδήποτε λόγο, δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση των εισιτηρίων, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ΜΕΤΑ την ανακοίνωση για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα.

