Οι δηλώσεις του Ματίας Αλμέιδα ήρθαν να δώσουν έναν διαφορετικό τόνο στη συνέντευξη Τύπου της Σεβίλλης ενόψει της δύσκολης αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα για τη La Liga.

Ο Αργεντινός τεχνικός δεν στάθηκε μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι και στην προσπάθεια της ομάδας του να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα στο Καμπ Νόου, αλλά επέλεξε να σχολιάσει και την ευρύτερη πραγματικότητα εκτός γηπέδων.

Με αφορμή τον πόλεμο που μαίνεται στη Μέση Ανατολή, ο Αλμέιδα προχώρησε σε μια έντονη τοποθέτηση για τα τεράστια ποσά που δαπανώνται σε εξοπλισμούς, τονίζοντας πως τα ίδια χρήματα θα μπορούσαν να καλύψουν βασικές ανθρώπινες ανάγκες, όπως η τροφή και η εκπαίδευση.

Αναλυτικά όσα είπε:

Πρέπει να καταλάβουμε ότι το ποδόσφαιρο είναι μια πιστή αντανάκλαση της κοινωνίας. Επειδή σήμερα έχουμε πολέμους και εμείς μιλάμε για ένα παιχνίδι. Αυτό σημαίνει πως δεν μας ενδιαφέρει τίποτα.

Αυτό είναι το λυπηρό κομμάτι του ποδοσφαίρου. Η δουλειά πρέπει να συνεχίζεται και όλα τα άλλα ακολουθούν. Υπάρχει ένας πόλεμος και σπάω το κεφάλι μου για να καταλάβω πώς να στήσω την ομάδα ώστε να γκρεμίσει μία αρνητική παράδοση 23 ετών στο Καμπ Νόου όπου δεν νικάει.

Συνεπώς περνάμε από κάτι πολύ όμορφο σε κάτι που είναι ουσιαστικά απάνθρωπο επειδή αν ο κάθε πύραυλος που εκτοξεύουν στοιχίζει 50 εκατομμύρια ευρώ και μετά λέμε “μα στην Αφρική υπάρχει πείνα” τότε λέω το εξής.

Γιατί αντί να εκτοξεύσουν αυτούς τους πυραύλους δεν δίνουμε 50 εκατομμύρια ευρώ σε τροφές, σε υποδομές; Συνεχίζουμε να ζούμε σε έναν κόσμο που είναι ένας κόσμος μόνος του.

🇦🇷"Hay guerras, y hablamos de jugar un partido. Eso quiere decir que no nos importa nada. Disparan misiles que cuestan 50 millones de euros: ¿por qué no gastarlos en comida y educación?. Vivimos en un mundo para uno mismo"



Almeyda sobre la guerra.pic.twitter.com/0H3z1Z0eAz — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) March 13, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.